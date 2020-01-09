"Вашингтон не в том положении": Постпред Ирана объяснил, почему США обязаны вернуться в ядерную сделку

Иран готов вести с США переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) касательно иранской ядерной программы, но лишь при условии, что Вашингтон вернётся в соглашение, сообщает ТАСС.

Заявление об этом сделал постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в своих комментариях по поводу вчерашних заявлений Трампа. "Для США лучше вернуться в СВПД. И вернуться к переговорам, - считает постпред. - Если они вернутся и будут в целом выполнять СВПД, мы могли бы вести дискуссии внутри формата 5+1*".

Америка сейчас не в том положении, чтобы диктовать свою волю другим, отметил Тахт-Раванчи. Он добавил: "Они вышли из СВПД полтора года назад и теперь наказывают страны, оставшиеся в соглашении. США должны сменить свою позицию. И выполнять свои обязательства".

"Все наши действия были пропорциональны убийству Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны мы также не будем предпринимать таких действий", - приводит слова Маджида Тахт-Раванчи Telegram-канал Владимира Соловьёва.

Тем временем Reuters сообщает, что постоянный представитель США при ООН Келли Крафт направила в Совбез послание, в котором объяснила убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону.

В письме постпред указала, что Америка готова без предварительных условий начать серьёзные переговоры с Ираном с той целью, чтобы предотвратить "дальнейшие угрозы международному миру и безопасности или эскалацию со стороны иранского режима".

Крафт сослалась в своём письме на 51-ю статью Устава ООН. Она обязывает страны незамедлительно сообщать Совбезу о военных действиях, предпринятых для самообороны. "США готовы предпринять дополнительные меры в регионе, если возникнет необходимость защиты американского персонала и интересов", - говорится в документе.

*Пять постоянных членов СБ ООН и Германия, ведущие переговоры с Ираном.