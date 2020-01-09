Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Старая крепость-герой скоро начнёт новую жизнь
Империя и пять королей. Современный мир глазами Запада. А. Дугин
В Киеве назвали размер недополученного из-за «Турецкого потока» дохода
«Турецкий поток» – две тонкие нити мира на заре новой войны
Главная / Политика

"Вашингтон не в том положении": Постпред Ирана объяснил, почему США обязаны вернуться в ядерную сделку

09 января 2020, 16:54  •  95 • Политика
Иран готов вести с США переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий, но лишь при условии, что Вашингтон вернётся в ядерную сделку. "Америка сейчас не в том положении, чтобы диктовать свою волю другим", - прокомментировал постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
Иран готов вести с США переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) касательно иранской ядерной программы, но лишь при условии, что Вашингтон вернётся в соглашение, сообщает ТАСС.
Заявление об этом сделал постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в своих комментариях по поводу вчерашних заявлений Трампа. "Для США лучше вернуться в СВПД. И вернуться к переговорам, - считает постпред. - Если они вернутся и будут в целом выполнять СВПД, мы могли бы вести дискуссии внутри формата 5+1*".
Америка сейчас не в том положении, чтобы диктовать свою волю другим, отметил Тахт-Раванчи. Он добавил: "Они вышли из СВПД полтора года назад и теперь наказывают страны, оставшиеся в соглашении. США должны сменить свою позицию. И выполнять свои обязательства".
"Все наши действия были пропорциональны убийству Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны мы также не будем предпринимать таких действий", - приводит слова Маджида Тахт-Раванчи Telegram-канал Владимира Соловьёва.
Тем временем Reuters сообщает, что постоянный представитель США при ООН Келли Крафт направила в Совбез послание, в котором объяснила убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону.
В письме постпред указала, что Америка готова без предварительных условий начать серьёзные переговоры с Ираном с той целью, чтобы предотвратить "дальнейшие угрозы международному миру и безопасности или эскалацию со стороны иранского режима".
Крафт сослалась в своём письме на 51-ю статью Устава ООН. Она обязывает страны незамедлительно сообщать Совбезу о военных действиях, предпринятых для самообороны. "США готовы предпринять дополнительные меры в регионе, если возникнет необходимость защиты американского персонала и интересов", - говорится в документе.
*Пять постоянных членов СБ ООН и Германия, ведущие переговоры с Ираном.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
09 января 2020, 16:54
Иран пожалел США? Американский чиновник рассказал о подсказке авторов "страшной мести"
09 января 2020, 13:39
Катастрофу украинского Boeing 737 в Иране могут использовать для провокации - депутат
09 января 2020, 10:24
Американцы бегут из Сирии? Пока мир ждёт ответа Ирану, США эвакуируют военных - SANA
09 января 2020, 08:24
Эксперт: слова Трампа о новых санкциях в отношении Ирана следует считать "фигурой речи"
08 января 2020, 21:24
Не для прессы: Путин и Эрдоган экстренно изменили формат встречи. Источники говорят о повестке
09 января 2020, 16:54
Поклонская привела 8 доказательств развязанной третьей мировой войны: "Хочу вас расстроить"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 января 2020, 02:24
Вжавшись и стоя на коленях: Как иранцы проучили американских солдат напомнили в Сети
06 января 2020, 07:39
Гром победы, раздавайся?
03 января 2020, 14:39
"Кричали страшно": Лифт-убийца погубил целую семью
07 января 2020, 15:54
«Исторический кошмар для США»: парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией
04 января 2020, 16:24
Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину
06 января 2020, 20:39
Готовят к возможной войне? Американский дипломат рассказал, как украинские военные "сливают" армии США информацию о русских
04 января 2020, 06:54
Кому навредил упавший пиар-истребитель?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.