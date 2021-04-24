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"Ваши предки на деревьях сидели": Грузинский оппозиционер набросился на экс-главу МИД Эстонии

24 апреля 2021, 05:50  •  68 • Политика
Грузинский оппозиционер Шалва Нателашвили набросился на евродепутата и бывшую главу МИД Эстонии Марину Кальюранд: "Ваши предки на деревьях сидели".
Такое заявление глава Лейбористской партии Грузии сделал, выступая в эфире телекомпании "Пирвели". Он обвинил Кальюранд в том, что она русская и что постоянно поддерживает основателя партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили.
Ваши предки на деревьях сидели, когда здесь уже переводили Библию, - отметил он.
Нателашвили также вспомнил, что Кальюранд является семикратной чемпионкой Эстонии по бадминтону, но Грузия, по его словам, не похожа на площадку для этого вида спорта.
Грузинский оппозиционер не обошёл вниманием и самого Иванишвили. Основателю правящей партии досталось за то, что он якобы пытается отдать Грузию Евросоюзу - "как территорию". Как сообщает "Взгляд", грузинская оппозиция часто нападает на западных политиков за то, что те критикуют деятельность противников власти. Со стороны Брюсселя нередко слышатся призывы начать работать в парламенте вместо того, чтобы устраивать митинги на улицах Тбилиси.

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