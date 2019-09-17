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"Ваши корвь будым пит": Военкор Коц показал угрожающее послание русским военным от сирийских боевиков

17 сентября 2019, 16:54  •  136 • В мире
Военный корреспондент Александр Коц поделился в своем Teelegram уникальной фотографией, сделанной им в одной из рукотворных пещер боевиков под Хан-Шейхуном, в провинции Идлиб.
"Скоро мы ваши корвь будым пит", - гласит надпись, сделанная белой краской на стенах пещеры. Судя по всему, надпись была сделана для российских военных, перед приближением которых боевики покинули укрытие.
Ранее Коц опубликовал фото другой интересной находки из той же самой пещеры. Ей оказался костюм химзащиты с биркой "Собственность властей Великобритании".
Эту и другие находки военкор пообещал представить к 4-летию начала операции России в Сирии. Напомним, военная операция Минобороны РФ против боевиков и террористов в арабской республике началась 30 сентября 2014 года.

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