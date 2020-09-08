"Ваши деревни накроются медным тазом": Житель Латвии описал "счастливую жизнь" белорусов в ЕС

Гражданин Латвии записал видеообращение к белорусам, которые устраивают массовые протесты, желая стать частью Евросоюза. Мужчина решил просветить участников белорусского "майдана" и рассказать им, что такое Евросоюз, на примере Латвии.

По его словам, быть членом "европейской семьи" в первую очередь означает иметь космические цены. Так, например, стоимость проезда в троллейбусе в Латвии - 1 евро 15 центов, пачка сигарет - 4 евро, бутылка молдавского бренди - 13 евро, голландские огурцы - 50 евро.

При этом более дешёвой продукции от местных хозяйств у Белоруссии в случае вступления в "европейскую семью" не будет. Их все закроют первым делом.

"Вы там молоко производите? У вас его не будет. Как только вы вступите в ЕС, все ваши фермы закроют. Ваши колхозники будут сидеть без работы, ваши деревни накроются медным тазом. Приезжайте в Латвию, посмотрите, что такое ЕС", - рассказывает блогер.

То же касается и белорусского образования. Вместо него будет внедрена европейская система образования, где для детей в шестом классе проводят уроки сексуального воспитания.

Житель Латвии также выразил удивление в связи с жалобами белорусов на силовиков, которые разгоняют несанкционированные митинги. По его словам, латвийские полицейские действуют точно так же, расценивая любое несогласованное собрание как нарушение общественного порядка.

Скриншот:Twitter/@nstarikov