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"Ваше сообщение непонятно": Экипаж Defender тянул время

25 июня 2021, 04:00  •  55 • Политика
Обнародованные ФСБ России переговоры эсминца Defender с русской береговой охраны не оставляют сомнений в том, что британские военные просто тянули время. "Ваше сообщение непонятно", - утверждали они.
Британцы сообщили, что на военном судне они совершают мирный проход. Якобы они могут это делать согласно международному праву и Конвенции ООН. Военные тут же обвинили русскую береговую охрану в том, что она совершает небезопасные и непрофессиональные действия, а также поинтересовались, не угрожает ли она им.
На это крымские военные несколько раз потребовали сменить курс эсминца, так как он пролегает в запрещённой зоне. Во избежание инцидентов они попросили держаться подальше от береговой линии.
"Поняли ли вы меня?" – поинтересовались русские пограничники.
Чуть позже британцы сделали вид, что не поняли ничего из сказанного погранслужбой другой страны.
"Российская береговая охрана, это британское военное судно Дельта 36. Ваше сообщение непонятно. Запросите скорость вашего курса и намерение пройти его", - сообщили с Defender'а.
После этого пограничники несколько раз предупредили, что откроют огонь, если эсминец не сменит курс. Они подробно объяснили, что британский корабль находится в территориальных водах России и нарушает правила мирного перехода.
Лишь после этого был открыт предупредительный огонь.

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