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"Ваше сиятельство": В Чернобыле нашли смертельно опасный грузовичок
14 июля 2019, 20:09 • 164 • В мире
Опасный объект был обнаружен в чернобыльской зоне отчуждения, которую президент Украины Зеленский намерен сделать открытой для туристов и ученых. "Ваше сиятельство", - так можно было бы обозначить этот старый грузовик по аналогии с тем, как журналисты ведущих СМИ называли своих коллег, вернувшихся с Фукусимы.
Речь идет об остатках грузовика, который создает радиоактивный фон. Этот объект может стать угрозой для здоровья и даже жизни людей.
Об опасной находке рассказывается на официальной странице Чернобыльского Радиационно-экологичного Биосферного Заповедника в Facebook.
"Опасные находки на территории заповедника", - отмечается в описании фото грузовика марки ЗиЛ.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский решил открыть для туристов и ученых зону отчуждения Чернобыля. По его словам, эта территория является символом коррупции, потому открыв ее миру, Чернобыль станет научным и туристическим объектом, а не способом для наживы. Теперь, заявил украинский гарант, согласно его указу, Чернобыльская зона стала открытой.
Зеленский также просветил общественность, что до этого времени происходило в зоне отчуждения. По его словам, она была чуть ли не символом украинской коррупции - силовики собирали взятки с туристов, а с самой территории вывозился металлолом и использовались природные ресурсы.
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