"Ваше сиятельство": В Чернобыле нашли смертельно опасный грузовичок

Речь идет об остатках грузовика, который создает радиоактивный фон. Этот объект может стать угрозой для здоровья и даже жизни людей.

Об опасной находке рассказывается на официальной странице Чернобыльского Радиационно-экологичного Биосферного Заповедника в Facebook.

"Опасные находки на территории заповедника", - отмечается в описании фото грузовика марки ЗиЛ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский решил открыть для туристов и ученых зону отчуждения Чернобыля. По его словам, эта территория является символом коррупции, потому открыв ее миру, Чернобыль станет научным и туристическим объектом, а не способом для наживы. Теперь, заявил украинский гарант, согласно его указу, Чернобыльская зона стала открытой.

Зеленский также просветил общественность, что до этого времени происходило в зоне отчуждения. По его словам, она была чуть ли не символом украинской коррупции - силовики собирали взятки с туристов, а с самой территории вывозился металлолом и использовались природные ресурсы.