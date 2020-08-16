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"Ваше право. Но...": Сторонница Лукашенко не побоялась раскрыть правду о протестах и голосовании
16 августа 2020, 17:15 • 210 • Политика
Сторонница Александра Лукашенко не побоялась раскрыть правду о протестах и голосовании. Простая жительница Белоруссии заявила, что в стране есть много людей, которые голосовали за действующего президента, но гражданам сейчас пытаются навязать обратное мнение. Также женщина обратилась к участникам протестов: "Это ваше право. Но и у нас есть права".
Военный корреспондент газеты "Комсомольская правда" Александр Коц поделился на своём Telegram-канале Kotsnews видеопосланием от подписчицы из Белоруссии.
Женщина по имени Екатерина, которая на президентских выборах поддержала лидера республики Александра Лукашенко, рассказала о голосовании и беспорядках в стране.
Она подчеркнула, что в её окружении многие люди отдали свои голоса именно за действующего главу государства, между тем жителям Белоруссии сейчас пытаются навязать мнение о том, что якобы он почти не получил поддержки избирателей.
Екатерина заметила, что, безусловно, не приветствует полицейский произвол, который иногда случается в ходе разгона беспорядков. При этом она подчеркнула, что не испытывает сочувствия и к участникам протестов.
Она добавила, что сейчас в Белоруссии сложилась такая ситуация, что многие граждане, поддержавшие Лукашенко, подвергаются травле со стороны противников президента.
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