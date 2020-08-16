"Ваше право. Но...": Сторонница Лукашенко не побоялась раскрыть правду о протестах и голосовании

Военный корреспондент газеты "Комсомольская правда" Александр Коц поделился на своём Telegram-канале Kotsnews видеопосланием от подписчицы из Белоруссии.

Женщина по имени Екатерина, которая на президентских выборах поддержала лидера республики Александра Лукашенко, рассказала о голосовании и беспорядках в стране.

Она подчеркнула, что в её окружении многие люди отдали свои голоса именно за действующего главу государства, между тем жителям Белоруссии сейчас пытаются навязать мнение о том, что якобы он почти не получил поддержки избирателей.

Екатерина заметила, что, безусловно, не приветствует полицейский произвол, который иногда случается в ходе разгона беспорядков. При этом она подчеркнула, что не испытывает сочувствия и к участникам протестов.

Да, это ваше право. Но тогда не говорите, что у нас, кто голосовал за Александра Григорьевича, нет прав. У нас есть свой выбор и своё мнение, у вас - свои. И не мешайте, пожалуйста, мне жить с моим выбором, - обратилась к бунтовщикам женщина.

Она добавила, что сейчас в Белоруссии сложилась такая ситуация, что многие граждане, поддержавшие Лукашенко, подвергаются травле со стороны противников президента.