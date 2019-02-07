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"Ваше мнение очень важно для нас": В НАТО "изящно" ответили на стремление Украины в Альянс
07 февраля 2019, 23:39 • 97 • Политика
В НАТО заявили, что признают стремление Украины вступить в Альянс, и пожелали Киеву стремиться и дальше. Даже намеков на обещание принять Украину в военный блок не прозвучало. Соцсети услышали в этом дежурную фразу автоответчика "Ваше мнение очень важно для нас".
В НАТО прокомментировали решение Верховной рады Украины о внесении в конституцию страны стремления вступить в ЕС и НАТО. Представитель военного блока заявил, что устремления, безусловно, очень важны, и НАТО их, конечно же, полностью поддерживает.
При этом даже намеков на обещания принять Украину в военный блок дано не было. Вместо этого представитель НАТО посоветовал Киеву и дальше стремиться в Альянс, так как это стремление "имеет решающее значение для процветания и мира на Украине и для стабильности во всем Евроатлантическом регионе".
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