"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские военные

В эфире донецкой радиостанции на частоте 104.7 FM к украинским военным обратились русское командование – бойцов ВСУ и нацбатальонов просят сложить оружие, чтобы избежать ненужного кровопролития.

В Мариуполе в эфире донецкого радио включают сообщения для оставшихся бойцов ВСУ. Видеоролик с записью обращения распространяется в соцсетях.

Голос по радио сообщает, что Мариуполь блокирован со всех стороны, а войска России и ДНР вышли к административным границам бывшей Донецкой области.

"Ваше командование сбежало, резервы разбиты… Ваш единственный шанс выжить – это сложить оружие и уйти по гуманитарному коридору", - заявляет голос.