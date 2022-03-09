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"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские военные
09 марта 2022, 04:15 • 94 • Политика
В эфире донецкой радиостанции на частоте 104.7 FM к украинским военным обратились русское командование – бойцов ВСУ и нацбатальонов просят сложить оружие, чтобы избежать ненужного кровопролития.
В Мариуполе в эфире донецкого радио включают сообщения для оставшихся бойцов ВСУ. Видеоролик с записью обращения распространяется в соцсетях.
Голос по радио сообщает, что Мариуполь блокирован со всех стороны, а войска России и ДНР вышли к административным границам бывшей Донецкой области.
"Ваше командование сбежало, резервы разбиты… Ваш единственный шанс выжить – это сложить оружие и уйти по гуманитарному коридору", - заявляет голос.
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