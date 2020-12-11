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"Ваша тупость не имеет границ": Фото русских солдат обернулось позором для украинских педагогов
11 декабря 2020, 13:40 • 134 • Политика
Украинские реформаторы опять отличились. В патриотический учебник внезапно закралась ошибка. В результате фотография русских солдат стала позором для украинских педагогов. "Ваша тупость не имеет границ", - реагируют на это люди.
Речь идёт об учебнике "Защита Отечества". На уроках старшеклассникам рассказывают о Вооружённых силах Украины (ВСУ) и других военных формированиях, заставляют усвоить основы защиты Отечества, гражданской защиты, дают базовые медико-санитарные знания.
Украинские патриоты внимательно изучили учебник для 10-го класса под редакцией Герасимова и обнаружили на его страницах позорную ошибку. В параграфе, посвящённом ВСУ, размещена фотография, которая к украинской армии не имеет никакого отношения.
"Вы там совсем … (сошли с ума. - Ред.)? Граждане составители, ваша тупость не имеет границ, ибо на фото русские солдаты в экипировке "Ратник", - отмечает один из донецких блогеров.
Он рассмотрел, что у одного из солдат в руках автомат Калашникова сотой серии. Второй держит ружьё производства РФ. Впрочем, допустил автор поста, что последнее утверждение может быть ошибочным.
Под снимком надпись "Современная экипировка солдата ВСУ".
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