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"Ваша тупость не имеет границ": Фото русских солдат обернулось позором для украинских педагогов

11 декабря 2020, 13:40  •  134 • Политика
Украинские реформаторы опять отличились. В патриотический учебник внезапно закралась ошибка. В результате фотография русских солдат стала позором для украинских педагогов. "Ваша тупость не имеет границ", - реагируют на это люди.
Речь идёт об учебнике "Защита Отечества". На уроках старшеклассникам рассказывают о Вооружённых силах Украины (ВСУ) и других военных формированиях, заставляют усвоить основы защиты Отечества, гражданской защиты, дают базовые медико-санитарные знания.
Украинские патриоты внимательно изучили учебник для 10-го класса под редакцией Герасимова и обнаружили на его страницах позорную ошибку. В параграфе, посвящённом ВСУ, размещена фотография, которая к украинской армии не имеет никакого отношения.
"Вы там совсем … (сошли с ума. - Ред.)? Граждане составители, ваша тупость не имеет границ, ибо на фото русские солдаты в экипировке "Ратник", - отмечает один из донецких блогеров.
Он рассмотрел, что у одного из солдат в руках автомат Калашникова сотой серии. Второй держит ружьё производства РФ. Впрочем, допустил автор поста, что последнее утверждение может быть ошибочным.
Под снимком надпись "Современная экипировка солдата ВСУ".
НИ ДНЯ БЕЗ ЗРАДЫ!
На Украине разгорается скандал из-за школьного учебника "Защита Отечества" для 10 класса. Внимательные патриоты разглядели там в теме про ВСУ изображения с солдатами российской армии. Особое возмущение вызвала иллюстрация бойцов в экипировке "ратник". pic.twitter.com/9JsHW2vrid
— КотИк (@hyustonskiykot) December 10, 2020
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