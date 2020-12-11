"Ваша тупость не имеет границ": Фото русских солдат обернулось позором для украинских педагогов

Речь идёт об учебнике "Защита Отечества". На уроках старшеклассникам рассказывают о Вооружённых силах Украины (ВСУ) и других военных формированиях, заставляют усвоить основы защиты Отечества, гражданской защиты, дают базовые медико-санитарные знания.

Украинские патриоты внимательно изучили учебник для 10-го класса под редакцией Герасимова и обнаружили на его страницах позорную ошибку. В параграфе, посвящённом ВСУ, размещена фотография, которая к украинской армии не имеет никакого отношения.

"Вы там совсем … (сошли с ума. - Ред.)? Граждане составители, ваша тупость не имеет границ, ибо на фото русские солдаты в экипировке "Ратник", - отмечает один из донецких блогеров.

Он рассмотрел, что у одного из солдат в руках автомат Калашникова сотой серии. Второй держит ружьё производства РФ. Впрочем, допустил автор поста, что последнее утверждение может быть ошибочным.

Под снимком надпись "Современная экипировка солдата ВСУ".