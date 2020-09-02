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"Ваша "крыша" не вечна": Как Ходорковский парой фраз оскорбил народы двух стран
02 сентября 2020, 15:25 • 113 • Политика
Политолог Александр Сосновский указал на показательный твит авторства Михаила Ходорковского, который в двух предложениях оскорбил и жителей России, и жителей Белоруссии. "Ваша "крыша" не вечна", - многозначительно намекает беглый олигарх на личной страничке в Twitter.
Михаил Ходорковский, который во всех соцсетях активно поддерживал протесты в Белоруссии, не сдержался от угрожающих намёков. Беглый олигарх прокомментировал сообщение о продлении домашнего ареста ростовской активистке Анастасии Шевченко по делу о "нежелательной организации".
Он не стал сдерживаться от эмоций и угрожающе написал, припоминая протесты в Белоруссии:
"Фантастические твари, ваша "крыша" не вечна, а нас уже много, и мы ждём... И мы не беларусы…"
Политолог Александр Сосновский констатировал, что парой фраз бывший заключённый умудрился оскорбить граждан и России, и Белоруссии.
"Ходорковский смог всего в двух предложениях оскорбить своих сограждан и одновременно унизить белорусов. Интеллигент", - язвительно отметил Сосновский в Twitter.
В комментариях под этим сообщением эксперта подписчики излили свой гнев на Ходорковского.
"Передайте Ходору, пусть поглядит фильм с таким названием и поймёт, что фантастические твари обитают в Лондоне и крышуют их бритые спецслужбы. А про крышу он прав - она не вечна, может спросить об этом Березовского, когда им надоест эта говорящая голова, они её тут же повесят с третьего раза", - подчёркивает Аслан.
"Байки из политического склепа", новый сезон..." - иронизирует Олег Минаков.
"В настоящее время он, как мне кажется, ничей соотечественник. Даже в случае, если ему всё же выдали какой-либо паспорт. Пока он ждёт, что крыша падёт, его изнутри съест собственная злоба", - замечает Vera_G_E.
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