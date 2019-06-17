"Ваша ирония неуместна": Норкин жестко пресек спекуляции на тему разрухи в России

Телеведущий Андрей Норкин в эфире политического ток-шоу телеканала НТВ "Место встречи" предложил экспертам обсудить экономическое развитие России, в том числе речь зашла об известной фразе "Россия поднимается с колен".

Многие гости эфира стали иронично высказываться на тему "колен", с которых страна поднимается долгие годы. Норкин жестко пресек эту дискуссию, напомнив, в чем разница курса, взятого в 1990-е годы, когда страна начинала с нуля, и сегодяшней политики.

"В начале 1990-х, когда принималась концепция развития нашей страны, было принято решение, что нам ничего производить не надо – есть лес, газ, нефть, и хватит. Мы это будем продавать и покупать все материальные блага за рубежом. А после, когда приняли решение, через 10 лет у нас сменилось руководство, но, к сожалению, не до конца сменилось экономическое руководство. Да, действительно, мы поднимаемся с колен. Да, медленно, но поднимаемся, но ваша ирония неуместна".

О проблемах в работе либерального экономического блока говорит и ведущий Царьграда Юрий Пронько в своей авторской передаче "Пронько. Экономика".