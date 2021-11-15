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"Ваш ход, Ангела": Скабеева показала "крутую идею" Лукашенко с мигрантами
15 ноября 2021, 14:15 • 231 • Политика
Глава Белоруссии Александр Лукашенко предложил вывезти своими самолётами мигрантов в Мюнхен. Телеведущая Ольга Скабеева назвала идею "крутой".
Телеведущая Ольга Скабеева выложила видео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Тот предлагает доставить мигрантов на польской границе в Германию. Для этого, говорит глава республики, государство готово предоставить самолёты "Белавиа".
"Мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен", - отмечает Лукашенко.
По его словам, если Польша не даёт гуманитарного коридора, то Минску это сделать несложно.
"Да мы вывезем их своими самолётами и в Мюнхен направим, если это нужно", - говорит Лукашенко.
Скабеева отметила, что это крутая идея.
"Лукашенко троллит Меркель! Ваш ход, Ангела", - написала телеведущая в своём телеграм-канале.
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