"Ваш ход, Ангела": Скабеева показала "крутую идею" Лукашенко с мигрантами

Глава Белоруссии Александр Лукашенко предложил вывезти своими самолётами мигрантов в Мюнхен. Телеведущая Ольга Скабеева назвала идею "крутой".

Телеведущая Ольга Скабеева выложила видео с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Тот предлагает доставить мигрантов на польской границе в Германию. Для этого, говорит глава республики, государство готово предоставить самолёты "Белавиа".

"Мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен", - отмечает Лукашенко.

По его словам, если Польша не даёт гуманитарного коридора, то Минску это сделать несложно.

"Да мы вывезем их своими самолётами и в Мюнхен направим, если это нужно", - говорит Лукашенко.

Скабеева отметила, что это крутая идея.

"Лукашенко троллит Меркель! Ваш ход, Ангела", - написала телеведущая в своём телеграм-канале.