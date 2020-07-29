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"Ваш дом в течение суток будет взорван": Украинский "майдан" перешёл на теракты

29 июля 2020, 20:05  •  40 • Политика
Украинский "майдан" перешёл к терактам. Радикалы начали угрожать взрывом домов, требуя выкуп в биткойнах. Одно из таких объявлений было распространено в соцсетях.
"Ваш дом или другой в течение суток будет взорван. Президента, полицию, СМИ предупреждали много раз. Не верите, ну тогда получайте. У вас 12 часов для перечисления 50 биткойнов на кошелёк", - говорится в сообщении.
Автор объявления утверждает, что это он взорвал СВУ у станции метро "Шулявская". Он обещает сообщить полиции адрес дома, где планируется теракт, за 10 минут до взрыва.
Военный корреспондент Юрий Котенок отметил, что появление угроз о проведении теракта свидетельствует о новой стадии "майданного сумасшествия". По его словам, "ареал хаоса", охватившего Украину, стремительно расширяется.
Скриншот: Telegram/Военкор Котенок
Напомним, 17 июля возле станции киевского метро "Шулявская" прогремел взрыв, в результате чего пострадал человек. Взрывное устройство было заложено в мусорную урну. А 21 июля взрыв произошёл у станции "Минская". На этот раз он был контролируемым - специалисты-взрывотехники, обнаружившие заминированный чемодан, накрыли его специальным колпаком и подорвали, предварительно оцепив место проведения работ.

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