"Вас выведут на улицу и добавят несколько сотен провокаторов": Додон объяснил молдаванам схему грядущих протестов и призвал пресечь их

Ранее Додон решил не распускать досрочно парламент, хотя такое решение выдал Конституционный суд страны. Президент Молдавии решил для начала встретиться с парламентскими фракциями.

Ситуацию в стране он оценивает как крайне острую и даже близкую к взрыву, пишут "Известия". В свете этого Додон обратился к молдаванам с призывом не становиться "пушечным мясом".

Он отметил, что в ближайшее время его противники попытаются устроить массовые протесты. "Ставка на то, чтобы вывести вас на улицу и внедрить несколько сотен провокаторов", - цитирует Додона издание Point.

Президент Молдавии отметил, что знает, кто и откуда привез этих провокаторов. При этом он добавил, что правительство обладает детальной информацией по этому вопросу, но не полномочиями, чтобы пресечь происходящее.