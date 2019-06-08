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"Вас выведут на улицу и добавят несколько сотен провокаторов": Додон объяснил молдаванам схему грядущих протестов и призвал пресечь их

08 июня 2019, 22:54  •  31 • Политика
Президент Молдавии Игорь Додон бьет тревогу: по его оценке, страна стоит на грани острой дестабилизации. Глава государства объяснил молдаванам, что ее могут спровоцировать грядущими протестами, и призвал пресечь их. "Вас выведут на улицу и добавят несколько сотен провокаторов", - объяснил он народу известную схему начала путчей.
Ранее Додон решил не распускать досрочно парламент, хотя такое решение выдал Конституционный суд страны. Президент Молдавии решил для начала встретиться с парламентскими фракциями.
Ситуацию в стране он оценивает как крайне острую и даже близкую к взрыву, пишут "Известия". В свете этого Додон обратился к молдаванам с призывом не становиться "пушечным мясом".
Он отметил, что в ближайшее время его противники попытаются устроить массовые протесты. "Ставка на то, чтобы вывести вас на улицу и внедрить несколько сотен провокаторов", - цитирует Додона издание Point.
Президент Молдавии отметил, что знает, кто и откуда привез этих провокаторов. При этом он добавил, что правительство обладает детальной информацией по этому вопросу, но не полномочиями, чтобы пресечь происходящее.

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