"Вас сюда никто не приглашал": Алиев указал на дверь представителям Франции и США

Подобное заявление азербайджанский лидер сделал на встрече в Баку. Он не был против участия в переговорах по Карабаху российского посла Михаила Бочарникова, однако представителю США Эндрю Шоферу и представителю Франции Стефану Висконти оказался не рад.

Приезд сюда был вашей идеей. Я могу сказать это ещё раз перед камерами. Я не приглашал с визитом Минскую группу, - сказал он.

Алиев отметил, что весьма скептично относится к деятельности Минской группы ОБСЕ. По его словам, это политическое объединение постоянно выдвигало какие-то идеи, но так и не дало никакого результата.

Президент Азербайджана добавил, что заслуга в урегулировании конфликта в Карабахе принадлежит ему и президенту РФ Владимиру Путину, а не Минской группе. И если бы не Путин, то война до сих пор полыхала бы в Закавказье.

Мы, а не Минская группа! Мы и президент Путин. Это реальность, - подчеркнул Алиев.

Напомним, что в начале ноября Армения, Азербайджан и Россия заключили трёхстороннее соглашение, которое положило конец войне в Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела в регион миротворцев.

Кроме того, стороны договорились открыть в Азербайджане российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого - следить за выполнением режима прекращения огня.