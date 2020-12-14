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"Вас сюда никто не приглашал": Алиев указал на дверь представителям Франции и США
14 декабря 2020, 14:05 • 161 • Политика
Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на дверь представителям Франции и США, которые входят в Минскую группу ОБСЕ. Глава государства подчеркнул: "Вас сюда никто не приглашал".
Подобное заявление азербайджанский лидер сделал на встрече в Баку. Он не был против участия в переговорах по Карабаху российского посла Михаила Бочарникова, однако представителю США Эндрю Шоферу и представителю Франции Стефану Висконти оказался не рад.
Алиев отметил, что весьма скептично относится к деятельности Минской группы ОБСЕ. По его словам, это политическое объединение постоянно выдвигало какие-то идеи, но так и не дало никакого результата.
Президент Азербайджана добавил, что заслуга в урегулировании конфликта в Карабахе принадлежит ему и президенту РФ Владимиру Путину, а не Минской группе. И если бы не Путин, то война до сих пор полыхала бы в Закавказье.
Напомним, что в начале ноября Армения, Азербайджан и Россия заключили трёхстороннее соглашение, которое положило конец войне в Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела в регион миротворцев.
Кроме того, стороны договорились открыть в Азербайджане российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого - следить за выполнением режима прекращения огня.
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