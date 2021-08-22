Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую ...
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 док...
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Р...
Главная / В мире

"Вас нет в списках": Кличко не пустили к Меркель

22 августа 2021, 13:50  •  158 • В мире
Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался в своём Telegram-канале, что его не пустили встречать в аэропорту канцлера Германии Ангелу Меркель. "Вас нет в списках", - заявила градоначальнику охрана.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своём Telegram-канале, что его не пустили в аэропорт Борисполь на церемонию встречи канцлера Германии Ангелы Меркель, прилетевшей с визитом в столицу Украины.
Градоначальник поместил видео, на котором он общается с представителем охраны, и тот ему говорит: "Вас нет в списках", объясняя, почему Кличко не может встретить Меркель.
Сам мэр уверен, что по протоколу он обязан встречать главу Германии, как это было во время прошлых её визитов на Украину.
"Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", - написал Кличко в своём Telegram-канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





158
Источник
Похожие новости
21 августа 2021, 07:35
Русские корабли обошлись без помощи Испании
21 августа 2021, 02:05
Ракеты Израиля уничтожил "Панцирь-С"
22 августа 2021, 01:00
Лихтенштейн лишился княгини Марии-Аглаи
22 августа 2021, 01:50
«Такой изощрённой логике можно позавидовать»: почему Варшава обвинила Москву в своих миграционных проблемах
21 августа 2021, 18:30
Расширение санкционного списка: Россия ввела ограничения против главы МИД и секретаря СНБО Украины
22 августа 2021, 10:10
Британец со сцены кинофестиваля в Одессе эмоционально поблагодарил Россию
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 августа 2021, 02:50
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь ...
22 августа 2021, 06:30
От участия в «Крымской платформе» отказалась одна страна. Украина утверждает, что из-...
22 августа 2021, 01:00
"Партнёры санкций не накладывают": Меркель и её преемники добьют Германию -...
22 августа 2021, 08:20
Талибы* попросили Россию передать "политический сигнал"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2021, 02:50
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
21 августа 2021, 23:10
Военкор показал судьбу подаренного Путиным Меркель букета: "Шок-контент"
19 августа 2021, 02:15
Патрушев предостерёг Украину: "Страна идёт к распаду"
16 августа 2021, 04:35
Владимир Зеленский ищет поддержку в Китае, чтобы насолить США. Японцы называют это "горькой пилюлей"
19 августа 2021, 02:15
Военные США в замешательстве из-за "Буревестника"
19 августа 2021, 10:30
В Узбекистане депутат поставила на место нахамившего за русский язык журналиста: "Вас удивит"
21 августа 2021, 02:05
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.