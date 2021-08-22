"Вас нет в списках": Кличко не пустили к Меркель

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался в своём Telegram-канале, что его не пустили встречать в аэропорту канцлера Германии Ангелу Меркель. "Вас нет в списках", - заявила градоначальнику охрана.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своём Telegram-канале, что его не пустили в аэропорт Борисполь на церемонию встречи канцлера Германии Ангелы Меркель, прилетевшей с визитом в столицу Украины.

Градоначальник поместил видео, на котором он общается с представителем охраны, и тот ему говорит: "Вас нет в списках", объясняя, почему Кличко не может встретить Меркель.

Сам мэр уверен, что по протоколу он обязан встречать главу Германии, как это было во время прошлых её визитов на Украину.

"Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", - написал Кличко в своём Telegram-канале.