"Варварская Рашка. Ненавижу": Блогер одним примером показал, что в Европе делают за фото Гитлера

В Австрии бывший чиновник из правой Австрийской партии свободы приговорён к двум годам тюрьмы, из которых 16 месяцев - условно. Причиной приговора стало то, что чиновник посредством мессенджера WhatsApp рассылал однопартийцам и друзьям фотографии главаря Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Блогер Сергей Колясников в своём Telegram-канале иронично прокомментировал запись паблика, где высмеивается пособничество нацистам и ненависть к России. В публикации приведён диалог:

"- Человека осудили на 2 года за то, что пересылал фото Гитлера друзьям по WhatsApp.

- Это ещё один пример, как в путинской России сажают за безобидные шутки. Варварская Рашка! Ненавижу!

- Это в Австрии.

- Нет, а как по-другому относиться к людям, плюющим на закон и историческую память?!"

"Это другое!" - с иронией отметил Колясников.