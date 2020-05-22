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"Варварская Рашка. Ненавижу": Блогер одним примером показал, что в Европе делают за фото Гитлера
22 мая 2020, 17:55 • 103 • Политика
Блогер Сергей Колясников высмеял ненавистников России и на примере показал, что в Европе делают за фото Гитлера. "Варварская Рашка. Ненавижу", - возмутятся сочувствующие нацистам.
В Австрии бывший чиновник из правой Австрийской партии свободы приговорён к двум годам тюрьмы, из которых 16 месяцев - условно. Причиной приговора стало то, что чиновник посредством мессенджера WhatsApp рассылал однопартийцам и друзьям фотографии главаря Третьего рейха Адольфа Гитлера.
Блогер Сергей Колясников в своём Telegram-канале иронично прокомментировал запись паблика, где высмеивается пособничество нацистам и ненависть к России. В публикации приведён диалог:
"- Человека осудили на 2 года за то, что пересылал фото Гитлера друзьям по WhatsApp.
- Это ещё один пример, как в путинской России сажают за безобидные шутки. Варварская Рашка! Ненавижу!
- Это в Австрии.
- Нет, а как по-другому относиться к людям, плюющим на закон и историческую память?!"
"Это другое!" - с иронией отметил Колясников.
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