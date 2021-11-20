"Варшава рискует остаться без энергоресурсов": Экономист о проблеме Польши с Baltic Pipe

Последний сварной шов сделан на участке газопровода Baltic Pipe между Данией и Польшей. К каким последствиям приведёт попытка Варшавы "расстаться" с "Газпромом", объяснил экономист Колташов.

Польша завершила укладку морской части газопровода Baltic Pipe, чтобы отказаться от сотрудничества с "Газпромом", сообщает украинское издание "Лига.net". Какие последствия ждут Варшаву в случае разрыва отношений с русской газовой компанией, рассказал экономист Василий Колташов.

Речь идёт о завершении последнего сварного шва в морской части газопровода между Данией и Польшей. Трубопровод должен обеспечить Варшаве возможность получать газ из Норвегии. Предполагается, что поставки начнутся в 2022 году.

Прежде всего Колташов указал, что Польша в год потребляет 15–16 миллиардов кубометров газа. При этом максимальная пропускная способность Baltic Pipe – 10 миллиардов кубов. То есть даже чисто математически Польше грозят большие проблемы в случае разрыва отношений с "Газпромом".

Это приведет к росту цен в стране, поскольку страна окажется в положении, когда соседние государства получают газ из России по более выгодным ценам, в то время как Польша получает дорогой норвежско-датский,

- указал эксперт.

Также он напомнил про нерешённый кризис с Белоруссией, который также может обойтись Польше очень и очень дорого. Минск уже сейчас ограничил транзит нефти через польскую территорию. А ведь за этим может последовать и ограничение транзита газа.

Варшава рискует остаться без энергоресурсов. Германия получит свой газ по "Северному потоку — 1". Польша его не получит, может не получить и нефть,

- подчеркнул Колташов в беседе с Nation News.