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"Варшава рискует остаться без энергоресурсов": Экономист о проблеме Польши с Baltic Pipe
20 ноября 2021, 02:45 • 172 • Политика
Последний сварной шов сделан на участке газопровода Baltic Pipe между Данией и Польшей. К каким последствиям приведёт попытка Варшавы "расстаться" с "Газпромом", объяснил экономист Колташов.
Польша завершила укладку морской части газопровода Baltic Pipe, чтобы отказаться от сотрудничества с "Газпромом", сообщает украинское издание "Лига.net". Какие последствия ждут Варшаву в случае разрыва отношений с русской газовой компанией, рассказал экономист Василий Колташов.
Речь идёт о завершении последнего сварного шва в морской части газопровода между Данией и Польшей. Трубопровод должен обеспечить Варшаве возможность получать газ из Норвегии. Предполагается, что поставки начнутся в 2022 году.
Прежде всего Колташов указал, что Польша в год потребляет 15–16 миллиардов кубометров газа. При этом максимальная пропускная способность Baltic Pipe – 10 миллиардов кубов. То есть даже чисто математически Польше грозят большие проблемы в случае разрыва отношений с "Газпромом".
- указал эксперт.
Также он напомнил про нерешённый кризис с Белоруссией, который также может обойтись Польше очень и очень дорого. Минск уже сейчас ограничил транзит нефти через польскую территорию. А ведь за этим может последовать и ограничение транзита газа.
- подчеркнул Колташов в беседе с Nation News.
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