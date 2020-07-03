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"Варшава может прибрать к рукам Белоруссию": Михеев передал привет Лукашенко

03 июля 2020, 00:00  •  87 • Политика
Политолог Сергей Михеев в прямом эфире Царьграда предупредил президента Белоруссии об опасности ввода американских войск и к чему могут привести претензии Польши. Эксперт передал привет Лукашенко и напомнил, что Варшава давно хочет "прибрать к рукам" Белоруссию.
Привет президенту Белоруссии Александру Лукашенко в прямом эфире Царьграда передал политолог Сергей Михеев. По его словам, у Александра Григорьевича, и это давно известно, есть группа людей, которая подбивает Минск пойти на сближение с Западом.
"А вот не в его ли сторону делается сейчас жест? Трамп вообще может не думать про Белоруссию и не знать ничего про Лукашенко, но поляки-то думают про Белоруссию и знают про Лукашенко. Интересно, что президент Белоруссии недавно сделал заявление, что он прочёл сценарий "цветной" революции. Там, правда, много тумана, местами даже на нас намекают, но тем не менее. Интересно, что сразу после этого пошли разговоры, что в Польшу может быть переброшена часть войск, которые Трамп собирается выводить из Германии. Но пока не понятно, будет он выводить их, не будет, но тем не менее это привет нашему союзнику Александру Григорьевичу", - пояснил Михеев.
Он добавил, что у стран обиды бывают разные, но большая политика связана с большими рисками, поэтому не надо забывать, что при желании Варшава прибрала бы Белоруссию к рукам запросто, если бы американцы ей в этом помогли.
"И не надо здесь никаких иллюзий питать по поводу того, что сейчас другие времена, что сейчас это невозможно - всё возможно. К примеру, поляки откровенно радовались всему тому, что происходило на Украине. Они бы вообще взяли Незалежную под внешний контроль, но, что называется, у них не хватает хлебала на это - там начали играть более серьёзные игроки", - пояснил Михеев.

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