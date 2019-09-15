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"Вандализм": Уникальные московские граффити закрашены по распоряжению чиновников. Пользователи негодуют
15 сентября 2019, 06:24 • 191 • Политика
Несколько уникальных граффити были закрашены в соответствии с распоряжением московских чиновников, сообщают в соцсетях. "Вандализм" - пишут разгневанные пользователи.
В Москве по распоряжению чиновников были закрашены несколько уникальных граффити. Об этом сообщает проект "Московский активист" на своей странице в Facebook. Пользователи негодуют из-за совершенного чиновниками вандализма.
Речь идет о гигантском портрете Станиславского, созданном художниками ZWS Crew на стене дома на Бауманской улице, и стрит-арте казанского художника Рустама Салемгараева (Qbic), нарисованного по мотивам мультфильма "В синем море, в белой пене" на Беговой улице. Граффити были закрашены в связи с новыми правилами их нанесения, которые ранее утвердила столичная мэрия, утверждается в сообщении.
В комментариях пользователи соцсетей негодуют из действий чиновников и называют "вандализмом" уничтожение произведений уличного искусства.
В соответствии с вышедшим недавно постановлением, у таких граффити (без рекламы) есть, как минимум, время до конца года, чтобы собрать необходимый пакет документов и согласовать их размещение, отмечает в Facebook Роман Алборов.
Фото: скриншот facebook.com/1824406324456311
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