"Вандализм": Уникальные московские граффити закрашены по распоряжению чиновников. Пользователи негодуют

В Москве по распоряжению чиновников были закрашены несколько уникальных граффити. Об этом сообщает проект "Московский активист" на своей странице в Facebook. Пользователи негодуют из-за совершенного чиновниками вандализма.

Речь идет о гигантском портрете Станиславского, созданном художниками ZWS Crew на стене дома на Бауманской улице, и стрит-арте казанского художника Рустама Салемгараева (Qbic), нарисованного по мотивам мультфильма "В синем море, в белой пене" на Беговой улице. Граффити были закрашены в связи с новыми правилами их нанесения, которые ранее утвердила столичная мэрия, утверждается в сообщении.

"Отныне рисовать на зданиях можно, согласовав дизайн-проект в семи ведомствах под руководством департамента ЖКХ", - пишет "Московский активист".

В комментариях пользователи соцсетей негодуют из действий чиновников и называют "вандализмом" уничтожение произведений уличного искусства.

"Вот это очень, ооочень сильно злит!", - пишет Natasha Wilson. "Шедевры были. Но этим наплевать", - соглашается Александр Головин. "Вандализм. Тогда давайте так. Снесем Кремль. Он не прошел нужных по современным требованиям согласований", - добавляет Анна Фельдман.

В соответствии с вышедшим недавно постановлением, у таких граффити (без рекламы) есть, как минимум, время до конца года, чтобы собрать необходимый пакет документов и согласовать их размещение, отмечает в Facebook Роман Алборов.

"Не совсем понятно рвение Префектур по закрашиванию прекрасных работ!" - добавляет он.

Фото: скриншот facebook.com/1824406324456311