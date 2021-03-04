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"Вам же так тяжело, да?": Туристка поплатилась за доброту с мигрантами
04 марта 2021, 02:25 • 363 • В мире
Туристка из Ирландии стала жертвой группы мигрантов, прибывших на Канарские острова из Северной Африки. Женщина посочувствовала оставшимся без крова четверым мужчинам. "Вам же так тяжело", - пожалела она. И тут же подверглась нападению.
Группа мигрантов, прибывших на Канарские острова в поисках работы из Северной Африки, напала на туристку из Ирландии, которая пожалела мужчин и предложила им помощь.
По данным газеты Daily Mail, цитирует которую Lenta.ru, инцидент произошёл 26 февраля. Прогуливающаяся в парке городка Моган 36-летняя туристка увидела, что на лужайке под непонятными сооружениями в виде палатки ютится группа молодых людей. Ирландка поинтересовалась, как им живётся в чужой стране, и предложила помочь. Мигранты проявили агрессию, напали на женщину и изнасиловали.
Преступников удалось задержать. Полиция установила, что они прибыли на лодке и находились в стране нелегально. Один из них причастен к другим преступлениям, в том числе сексуального характера.
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