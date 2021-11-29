"Вам верить нельзя": Украинские пользователи возмутились заявлением ФРГ по "Северному потоку - 2"

Украинские пользователи соцсетей возмущены новостью, что немецкое правительство попросило США не чинить препятствий "Северному потоку - 2". "Продались с потрохами", "Вам верить нельзя", "Марионетки" - и это только самые приличные комментарии.

Материал издания "РБК-Украина" о том, что правительство ФРГ призвало конгресс США не вводить санкции против "Северного потока - 2", вызвал оживлённую дискуссию в украинском обществе. Под постом с публикацией в Facebook жители Незалежной высказываются о своём отношении к этому обращению.

Одна из пользовательниц не стала скрывать возмущения: "Вот марионетки!" Другая пишет, что немцы "продались с потрохами" и при этом ещё "пытаются шантажировать Америку".

Третий призывает украинцев готовиться "защищать самих себя", поскольку от западных партнёров помощи ждать не приходится. "Ядерное оружие уже выманили, где безопасность, заявления они присылают обеспокоенные, вам верить нельзя, точка", - написал Виктор Заворотько.

"Вот у кого хата с краю", "Своя шкура ближе к телу" - такими мнениями о поступке Германии обмениваются пользователи соцсети.

Газопровод "Северный поток - 2", напомним, вызывает активное сопротивление со стороны США, которые пытаются продвигать в Европу свой природный газ, а также со стороны Украины, которая в случае запуска газопровода потеряет значительные доходы от транзита.

Ранее, напомним, правительство ФРГ попросило американских конгрессменов отменить новые санкции против "СП-2". В Берлине обещают проследить, чтобы Россия не использовала газ как оружие. Кроме того, немцы обратили внимание, что новый газопровод никак не угрожает Украине. Руководство ФРГ ранее уже предоставило гарантии сохранения украинского транзита.

Мы обеспокоены, что возобновлённые односторонние действия конгресса серьёзно ослабят трансатлантическое единство в отношении России,

- говорится в документе, который цитирует портал Axios.