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"Вам в России трудно представить…": Американский журналист о беде США

08 июня 2021, 18:40  •  292 • Политика
Американский журналист Чарльз Баусман рассказал о беде США. Он обратил внимание, что граждане Штатов по-настоящему зомбированы антирусской, антииранской, а теперь ещё и антикитайской пропагандой: "Вам в России трудно представить…".
Шесть лет назад блогер Марк Дайс провёл эксперимент. Он подходил к людям на улицах Сан-Диего и просил поставить подпись в поддержку фейковой инициативы 44-го президента США Барака Обамы - нанести превентивный ядерный удар по России.
Подавляющее большинство подписались, заметила журналист, ведущая Анна Шафран в программе "Шафран" на Царьграде. Чуть позже, уже при Дональде Трампе был проведён вполне официальный и научный социологический опрос - сколько американцев готовы нанести ядерный удар по Ирану.
Тогда большинство тоже выступили "за". Но если Россия технически способна уничтожить Штаты, то у Ирана нет ядерного оружия - он не может нанести США большой ущерб.
Тем не менее большинство американцев оказались готовы к мучительной гибели мирных иранцев. Ведущая "Первого русского" задалась вопросом, как христианские ценности большинства жителей Соединённых Штатов сочетаются с подобной готовностью к массовому убийству невинных.
Неоднозначные итоги данных исследований в эфире программы пояснил американский журналист, основатель и главный редактор издания Russia Insider Чарльз Баусман.
Он обратил внимание на то, что сам вопрос, который задали гражданам США, сформулирован очень лукаво. Очевидно, что респондентам был поставлен контекст - например, реальная угроза войны. Но есть и другое обстоятельство, добавил собеседник Царьграда.
Американцы зомбированы антирусской и антииранской пропагандой. Вам в России, наверно, трудно себе представить, насколько она сильная. И сейчас ещё подключается антикитайская пропаганда. То, что происходит, - это как будто из книг Оруэлла, - подытожил Баусман.

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