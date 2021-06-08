"Вам в России трудно представить…": Американский журналист о беде США

Американский журналист Чарльз Баусман рассказал о беде США. Он обратил внимание, что граждане Штатов по-настоящему зомбированы антирусской, антииранской, а теперь ещё и антикитайской пропагандой: "Вам в России трудно представить…".

Шесть лет назад блогер Марк Дайс провёл эксперимент. Он подходил к людям на улицах Сан-Диего и просил поставить подпись в поддержку фейковой инициативы 44-го президента США Барака Обамы - нанести превентивный ядерный удар по России.

Подавляющее большинство подписались, заметила журналист, ведущая Анна Шафран в программе "Шафран" на Царьграде. Чуть позже, уже при Дональде Трампе был проведён вполне официальный и научный социологический опрос - сколько американцев готовы нанести ядерный удар по Ирану.

Тогда большинство тоже выступили "за". Но если Россия технически способна уничтожить Штаты, то у Ирана нет ядерного оружия - он не может нанести США большой ущерб.

Тем не менее большинство американцев оказались готовы к мучительной гибели мирных иранцев. Ведущая "Первого русского" задалась вопросом, как христианские ценности большинства жителей Соединённых Штатов сочетаются с подобной готовностью к массовому убийству невинных.

Неоднозначные итоги данных исследований в эфире программы пояснил американский журналист, основатель и главный редактор издания Russia Insider Чарльз Баусман.

Он обратил внимание на то, что сам вопрос, который задали гражданам США, сформулирован очень лукаво. Очевидно, что респондентам был поставлен контекст - например, реальная угроза войны. Но есть и другое обстоятельство, добавил собеседник Царьграда.