"Вам точно этого не понять": "Свободный" мэр Днепра нахамил Лукашенко

Живущий в "свободной стране" мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов нахамил президенту Белоруссии Александру Лукашенко. "Вам точно этого не понять", - написал он.

Филатов написал пост в Facebook, в котором объяснил причину, по которой государственный флаг Белоруссии, вывешенный возле здания белорусской общины, заменён на бело-красно-белое полотнище - символ белорусской оппозиции, с которым летом 2020 года участники уличных протестов пытались совершить госпереворот в Минске.

Вместо того чтобы извиниться за надругательство над государственной символикой другой страны, чиновник заявил, что на Украине каждый имеет право заменить флаг Белоруссии, поскольку украинцы живут в свободной стране.

Почему в "свободной стране" закрывают СМИ указом президента, запрещают украинским спортсменам давать интервью на русском языке, организуют языковые патрули и вводят санкции против своих же граждан без суда и следствия - мэр Днепра уточнять не стал.

Мы гордимся тем, что мы живём в свободной стране. И готовы её защищать. Хотя это, наверное, вам точно этого не понять,

- пишет политик в соцсетях.

Он отдельно подчеркнул, что на Украине можно не любить президента и критиковать его, а в Белоруссии - нет.

Напомним, что белорусская сторона ранее вызвала украинского посла и вручила ему ноту протеста. Кроме того, правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело против Филатова по факту разжигания национальной вражды.

Примечательно, что ранее украинские власти заявляли, что не признают Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии. Лидером страны они считают предводителя белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которую, как утверждают в Минске, финансируют литовские спецслужбы. Кроме того, Киев был первым, кто остановил авиасообщение с Белоруссией после того, как в Минске посадили самолёт с Романом Протасевичем.

Однако именно Белоруссия сегодня поставляет электроэнергию Украине в условиях аномально высоких цен на энергоносители в Европе.