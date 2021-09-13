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"Вам стоит заткнуться": Китайский посол нашёл слова для США

13 сентября 2021, 02:50  •  143 • Политика
Новый китайский посол в Соединённых Штатах нашёл слова для США: "Вам стоит заткнуться". Так он сказал в ходе закрытой встречи по стабилизации двусторонних отношений Пекина и Вашингтона.
Новый китайский посол в Соединённых Штатах Цинь Ган объяснил, как, по его мнению, можно стабилизировать двусторонние отношения между двумя державами.
Для решения противоречий Пекину и Вашингтону необходимо подготовить благоприятную почву, которая поспособствовала бы выстраиванию более продуктивного диалога:
В противном случае, если мы не можем разобраться с нашими разногласиями, вам стоит заткнуться, - подчеркнул дипломат.
Эта встреча была закрытой и проходила по видеосвязи ещё в конце лета. Организатором совещания выступил американский Национальный комитет по отношениям между США и Китаем (NCUSCR). Жёсткое заявление Цинь Гана опубликовала газета The National Review.
В ходе переговоров у посла КНР также спросили, какие есть способы добиться оттепели в отношениях. На это он ответил, что властям Штатов просто нужно прекратить дестабилизировать состояние двусторонних связей.

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