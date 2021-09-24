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"Вам путь только один": Зеленский пообещал покончить с олигархами на Украине

24 сентября 2021, 01:00  •  47 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал покончить с олигархами в стране. "Вам путь только один - стать чистым бизнесом", - отметил он.
Глава государства пожаловался, что украинские олигархи фактически стали четвёртой ветвью власти. Богатейшие люди страны активно вмешиваются в политику, подменяя собой депутатов, чиновников и судей, что противоречит конституции.
Зеленский добавил, что внесённый им антиолигархический закон даст Украине "исторический шанс" на перестройку политической системы. Он поблагодарил депутатов Верховной рады, включая однопартийцев из "Слуги народа", которые проголосовали за данный закон.
Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная - да. А для олигархов путь единственный - стать чистым бизнесом,
- пишет президент в Telegram.

Скриншот: Telegram/Zelenskiy/Official
Примечательно, что сам Зеленский также получил билет в политику благодаря олигарху. Крупный бизнесмен Игорь Коломойский поддерживал и финансировал избирательную кампанию Зеленского, обеспечив ему победу на выборах.
Кроме того, стоит отметить, что пока из всех олигархов от действий власти пострадал только Виктор Медведчук - один из главных критиков Зеленского и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Ни Ринат Ахметов, ни Виктор Пинчук, ни Игорь Коломойский, ни Пётр Порошенко, которого Зеленский обещал посадить во время предвыборной кампании, пока не почувствовали на себе объявленную президентом борьбу с олигархами.

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