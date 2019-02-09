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"Вам нужно освежиться": Говорившего о пенсиях кандидата в президенты Украины облили водой в прямом эфире
09 февраля 2019, 08:09 • 143 • В мире
В прямом эфире программы "Первые о главном", выходящей на телеканала ZIK, кандидата в президенты Украины Романа Насирова облил водой оппонент, недовольный его высказываниями о пенсиях
8 января во время прямого эфира программы "Первые о главном. Комментарии", выходящей на украинском телеканале ZIK, случился "мокрый" инцидент. Нардеп из группы "Воля народа" Сергей Шахов вылил стакан воды на своего оппонента, кандидата в президенты Украины, бывшего главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.
В ходе дебатов кандидат в президенты заявил, что минимальный размер оплаты труда можно будет поднять на Украине в течении всего одного года до 15 тысяч гривен, а минимальную пенсию – до пяти тысяч гривен.
"Вы хотели идти в президенты, вы пошли? Пошли. Всем кандидатам нужно проходить детектор лжи и психиатрическую больницу. Вы сейчас людям говорите о заработных платах, о пенсиях. А вы при какой власти работали?" – возмутился Шахов.
После этого, заявив, что кандидату срочно необходимо "освежиться", плеснул на Насирова водой. Правда, до кандидата все содержимое стакана не долетело, на его костюм упало несколько капель.
"Еще никому не удавалось подмочить мою репутацию", - заявил в ответ Насиров.
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