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"Вам на танках или "Искандерами"?": Русские не стали церемониться после нового хамства Чехии
21 апреля 2021, 08:10 • 280 • Политика
В России не стали церемониться с ответом после нового хамства со стороны Чехии. Русские лишь уточнили: "Вам как, на танках или "Искандерами"?"
Речь идёт о новом русофобском выпаде со стороны Праги. Депутаты чешского парламента потребовали от правительства ограничить численность сотрудников посольства России в Праге, а с Москвы взыскать компенсации за ущерб, якобы причинённый в связи со взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Кроме того, первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что чешские спецслужбы провели самую успешную операцию в сфере безопасности в истории республики, которая якобы привела к разгрому резидентур спецслужб России в Праге.
Пользователи Рунета, уже толком уставшие от бесконечных русофобских выпадов в сторону нашей страны, не стали церемониться с ответом.
"Компенсацию вам как прислать, на танках или "Искандерами" возьмете?" - пишет пользователь qq.
"Что тут можно сказать... Если смотреть со стороны, то складывается впечатление, что Бог лишил разума человечество и направил по дороге самоуничтожения", - отмечает Руслан Беставашвили.
"Чехов небратья покусали, что ли? Иначе откуда такой бред? Вот что значит пускать в страну украинских гастарбайтеров - они заразны. Ну и традиционно - уши от дохлого осла им, а не какую-то там компенсацию за придуманный теракт", - пишет Mar Nightmare.
"Вконец оборзели, где доказательства", - добавляет alias 777.
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