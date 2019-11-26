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"Вам Горбачёва мало?": Алкогольная инициатива Госдумы вызвала гнев соцсетей

26 ноября 2019, 19:54  •  144 • Политика
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники, однако в Сети инициативу не поддержали, увидев в ней желание нажиться и угрозу здоровью граждан. "Вам Горбачёва мало?" - спрашивают у парламентариев в соцсетях.
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. Однако в народе инициатива вызвала неоднозначную реакцию.
Пользователи соцсетей отмечают, что ничем хорошим данная затея не обернётся, и напоминают о прошлых попытках ввести "сухой закон". Многие справедливо отмечают, что запрет приведет к резкому увеличению контрафактной продукции и отравлениям ею же. Другие предполагают, что цель инициативы - повысить продажи алкоголя перед новогодними праздниками.
"А зарплату повысить - нет предложений, кто не пьет, тем всё равно на эти запреты, алкаши найдут", - пишет в Twitter Татьяна @anastasia445566.
"Грабли, грабли, грабли... Мало того, что из-под полы будут продавать всякую хрень, так закон поможет нажиться ещё и тем, кто продаёт", - добавляет юра зорин @stars451967.
"Просто чтобы больше потратили до Нового года, закупая "про запас"..." - полагает Alexey Komarov @Alekseko.
"Вам Горбачёва мало?" - вопрошает светлана дубовицкая @tschitanov.
Напомним, что правительство Башкирии собирается полностью запретить продажу алкоголя 3 января, а с 4 по 6 января спиртные напитки можно будет приобрести только с 10 до 14 часов. С 7 января продажа алкоголя должна будет вернуться к обычному графику. Такое решение власти республики объяснили желанием, "чтобы люди не спились, а культурно отдыхали в кругу семьи". В Госдуме задумались над тем, чтобы распространить практику и на другие регионы, включая Москву.
Фото: скриншот Twitter/@tschitanov

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