"Вам Горбачёва мало?": Алкогольная инициатива Госдумы вызвала гнев соцсетей

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. Однако в народе инициатива вызвала неоднозначную реакцию.

Пользователи соцсетей отмечают, что ничем хорошим данная затея не обернётся, и напоминают о прошлых попытках ввести "сухой закон". Многие справедливо отмечают, что запрет приведет к резкому увеличению контрафактной продукции и отравлениям ею же. Другие предполагают, что цель инициативы - повысить продажи алкоголя перед новогодними праздниками.

"А зарплату повысить - нет предложений, кто не пьет, тем всё равно на эти запреты, алкаши найдут", - пишет в Twitter Татьяна @anastasia445566. "Грабли, грабли, грабли... Мало того, что из-под полы будут продавать всякую хрень, так закон поможет нажиться ещё и тем, кто продаёт", - добавляет юра зорин @stars451967. "Просто чтобы больше потратили до Нового года, закупая "про запас"..." - полагает Alexey Komarov @Alekseko. "Вам Горбачёва мало?" - вопрошает светлана дубовицкая @tschitanov.

Напомним, что правительство Башкирии собирается полностью запретить продажу алкоголя 3 января, а с 4 по 6 января спиртные напитки можно будет приобрести только с 10 до 14 часов. С 7 января продажа алкоголя должна будет вернуться к обычному графику. Такое решение власти республики объяснили желанием, "чтобы люди не спились, а культурно отдыхали в кругу семьи". В Госдуме задумались над тем, чтобы распространить практику и на другие регионы, включая Москву.

Фото: скриншот Twitter/@tschitanov