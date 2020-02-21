"Валить" или "пороть хозяев"? Сатановский о переезде ООН из Нью-Йорка в Россию

Политолог Евгений Сатановский эмоционально отреагировал на инцидент с российским дипломатом Анатолием Антоновым, которому американцы не выдали визу, сорвав заседание очередной комиссии ООН.

"Мы по этому поводу в ООН высказались. Посол Антонов высказался отдельно, перечислив массу фактов откровенного хамства, нарушения Америкой своих международных обязательств, дипломатических конвенций и всего прочего, ответы на что России по определению симметричными быть не могут просто потому, что в Нью-Йорке расположена штаб-квартира ООН и туда нашим дипломатам приходится летать на несколько порядков чаще, чем им в Москву, где никакой ООН нет и не предвидится", - пишет Сатановский в своём Telegram-канале.

При этом он допускает идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, и если не в Москву, то, к примеру, в Сочи. В качестве альтернативы политолог предлагает рассмотреть Пекин или Иерусалим.

"Шикарная тема. На ней любой американский президент так поднимется..." - замечает Сатановский.

Он иронично добавляет, что, конечно, Нью-Йорк принято считать "новым Вавилоном", и основные деньги мира "крутятся" там. Также про город снято бесчисленное количество фильмов - черепашки-ниндзя и их учитель, крыса Сплинтер, живут в его метро, а Человек-паук и Женщина-кошка носятся по его небоскрёбам.

"Только в Нью-Йорке можно встретить таксистов, которые ещё неделю назад жили где-нибудь в африканской или бангладешской глубинке, практически не знают английского и понятия не имеют о городе, но отлично разбираются в том, как кратчайшим путём попасть из Манхэттена в аэропорт", - продолжает Сатановский.

Город Большого яблока, "Багдад над подземкой" О. Генри и перечислять тут можно бесконечно, признаётся политолог, но только остаётся вопрос - при чём тут ООН?!

"Ну, не хотят нынешние американские начальники вести себя по-человечески, хамят с визами, реализуя то ли свои детские комплексы, то ли последнюю возможность продемонстрировать, кто на планете хозяин, и пускай их. Валить надо всем составом ООН из Нью-Йорка. Или пороть хозяев, которые изначально там обещали всему миру и стол, и дом, не говоря, что намерены быковать с визами, как браток на гоп-стопе и выёживаться с ними, как лярва на болоте", - пишет эксперт.

Он признаёт, что его лексика, вероятно, непонятна и непривычна дипломатам, но они могут заглянуть в словарь арго.