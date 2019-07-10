"Валите на Украину и продавайте там этот "Боржоми": Гендиректор "Рустави-2" предложил "альтернативу" торговле с Россией

Ранее Владимир Путин на фоне обострения отношения между странами не поддержал инициативу Госдумы РФ о введении санкций против Грузии. Это решение приветствовали многие политики и простые жители Грузии, но оно вызвало ярость у Гварамии.

В эфире своего телеканала "Рустави 2" он принялся ругаться в адрес и Путина, и тех, кто его поддержал. Гварамия заявил, что ему плевать на торговые отношения между странами. После чего, передает издание Sputnik Грузия, он призвал продавать грузинские товары не в Россию: "Валите на Украину и продавайте там этот "Боржоми".

Также он упомянул о протестах жителей, разразившихся после того, как один из ведущих телеканала "Рустави 2" в прямом эфире грязно выругался в адрес Путина. Он счел возмущение общества попыткой запретить… свободное выражение мыслей.