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"Валите на Украину и продавайте там этот "Боржоми": Гендиректор "Рустави-2" предложил "альтернативу" торговле с Россией

10 июля 2019, 21:54  •  77 • В мире
Гендиректор грузинской телекомпании "Рустави-2" Николоз Гварамия предложил свою "альтернативу" торговле его страны с Россией. Сделал он это в эфире, разразившись бранью в адрес российского президента и одобрения его позиции грузинами: "Валите на Украину и продавайте там этот "Боржоми".
Ранее Владимир Путин на фоне обострения отношения между странами не поддержал инициативу Госдумы РФ о введении санкций против Грузии. Это решение приветствовали многие политики и простые жители Грузии, но оно вызвало ярость у Гварамии.
В эфире своего телеканала "Рустави 2" он принялся ругаться в адрес и Путина, и тех, кто его поддержал. Гварамия заявил, что ему плевать на торговые отношения между странами. После чего, передает издание Sputnik Грузия, он призвал продавать грузинские товары не в Россию: "Валите на Украину и продавайте там этот "Боржоми".
Также он упомянул о протестах жителей, разразившихся после того, как один из ведущих телеканала "Рустави 2" в прямом эфире грязно выругался в адрес Путина. Он счел возмущение общества попыткой запретить… свободное выражение мыслей.

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