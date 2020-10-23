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"Валдайская речь" Путина: Что российский лидер сказал Западу "между строк"
23 октября 2020, 18:55 • 89 • Политика
"Валдайская речь" Путина произвела на Западе эффект разорвавшейся бомбы. Основной посыл российского лидера был о необходимости кооперации и диалога по важным мировым проблемам, считает ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Президент России Владимир Путин оказался в центре внимания западной прессы после своего выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Главный посыл "валдайской речи" российского лидера прокомментировали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и немецкий политолог Александр Рар.
По словам Торкунова, выступление президента России было посвящено необходимости кооперации и диалога перед лицом общей угрозы, несмотря на существующие противоречия по многим актуальным сегодня вопросам. А политолог Рар напрямую призвал Запад очень серьёзно отнестись к словам Путина и поддержать на самом высоком уровне диалог по вопросам, которые представляют наибольшую важность для международного сообщества.
В свою очередь советник сената по внешней политике Республиканской партии Джим Джатрас заявил, что хотел бы, чтобы заявления президента России стали пророческими. А издание The Washington Post в первую очередь обратило внимание на слова Путина про военный союз России и Китая, пишет издание "Политпазл".
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