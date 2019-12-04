"Вахта закончилась, пора валить": Пронько подсчитал гражданства тех, кто "парит нам мозги"

Ведущий Юрий Пронько в сегодняшнем эфире "Сухого остатка" заявил, что не знает на 100%, но готов предположить, что ни в одной стране мира больше нет такой элитарной субстанции, которая образовалась за последние 30 лет в России.

"Эта субстанция считает себя элитой 1/8 земной суши, но по факту является её позором. Они на самом деле презирают Россию, но для них она - единственный источник их достатка. Никакого патриотизма, никакой Родины, просто бизнес, который позволяет жить где угодно припеваючи", - говорит Пронько.

Вот и очередной деятель покинул "вахтовый посёлок", продолжает ведущий, имея в виду экс-комиссара движения "Наши", депутата Госдумы двух созывов от "Единой России", бывшего члена генерального совета этой партии Роберта Шлегеля - он стал гражданином Германии.

"Одна из немецких газет направила запрос бывшему единороссу с просьбой, чтобы он, ранее упрекавший страны Евросоюза в использовании "граничащей с русофобией риторики", объяснил своё решение перебраться в Германию. Господин Шлегель, который был ну очень яростным единороссом, сослался на то, что хочет, чтобы его дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которым они принадлежат. Немцы откровенно ржут над этими мигрантами типа Шлегеля, которые вдруг вспомнили про свои корни, когда решили сбежать из построенной в России "стабильности", - замечает Пронько.

Немецкие газеты между тем отмечают, что ситуация, когда российские политики и пропагандисты, призывающие к борьбе с "испорченным и лживым Западом", отправляют своих детей в западные школы и колледжи, скорее, стала правилом, чем исключением. Более того, они всеми силами пытаются закрепить там свои семьи, а порой и лично туда перебираются, подчеркивают журналисты.

Пронько в свою очередь приводит в пример "бывшую единоросску" Марию Максакову, которая, будучи гражданкой всё той же Германии, несмотря на запрет российского законодательства, в своё время занимала кресло депутата Госдумы.

"Просто она забыла сообщить о своём двойном гражданстве, а в Москве никто не стал проверять предоставленные ей данные. Интересно, сколько таких "забывчивых" сейчас на госслужбе? В интернете ходят списки чиновников и депутатов, которые якобы имеют иностранные гражданства либо виды на жительство в других странах. Среди них весьма высокопоставленные персоны, и никто из них до сих пор так и не опроверг эти публикации", - отмечает ведущий.

Он обращает внимание на примечательный момент в истории господина Шлегеля: бывший единоросс заявил, что разочаровался в политике и сильно изменил свои взгляды, так что теперь он (цитата) "очень обычный человек с необыкновенным жизненным опытом". И ведущий приводит ещё одну цитату: "Возможно, я был наивным и глупым, но я не сделал ничего противозаконного".

"Прозрел, когда перебрался из России в Германию? Ведь здесь он был ну очень большим патриотом, правда, вопрос: какого Отечества? Шлегель, конечно, не самая большая персона, которая "вешала нам лапшу на уши", заседая в российском парламенте. Приведу ещё несколько ярких примеров, которые иллюстрируют всю гниль нашей элитарной субстанции. Елена Скрынник, бывшая министр сельского хозяйства, как пишет пресса, живёт в роскошном дворце на Лазурном берегу Франции. Уверяет, что купила его на деньги, заработанные ещё до госслужбы, занимаясь бизнесом", - напоминает Пронько.

Однако в бытность членом правительства она почему-то ни разу не указала наличие резиденции во Франции в декларациях о доходах и имуществе. Надо сказать, что бывшие высокопоставленные российские чиновники и депутаты уже вполне могли бы создать за границей "Клуб любителей бега из России на Запад", иронизирует ведущий.

"В него мог бы вступить и экс-сенатор Андрей Вавилов, который в 1990-е занимал пост первого замминистра финансов. Аккурат к окончанию его карьеры Генпрокуратура возбудила уголовное дело о хищении около $231 млн бюджетных денег. Но в 2008-м по уголовному делу истёк срок давности, и его материалы легли в архив. А уже в 2009-м, по данным американских журналистов, господин Вавилов приобрел пентхаус площадью 770 кв. м в самом центре Нью-Йорка, с панорамными окнами, позволяющими обозревать мегаполис в диапазоне 360 градусов", - говорит Пронько.

Ещё одним претендентом на членство в клубе является, по словам ведущего, экс-замминистра финансов, а позже председатель правления Внешэкономбанка Владимир Чернухин, сбежавший в Лондон и активно там интегрировавшийся. В 2014 году супруга господина Чернухина победила на предвыборном аукционе Консервативной партии, получив за 160 тысяч фунтов право сыграть в теннис с тогдашним британским премьером Дэвидом Кэмероном.

"Вот вам ещё один пример: бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, который живёт в одной из самых элитных высоток Нью-Йорка. В 1990-е он лихо подмахивал американцам, когда в открытую предавал интересы страны, внешнеполитическое ведомство которой возглавлял. Западные партнёры не отказали в поддержке господину Козыреву и приютили его на берегах Гудзона", - продолжает Пронько.

Этот список сбежавших в Великобританию, США, Швейцарию, Францию и так далее можно продолжать до бесконечности, считает он. Львиная же доля тех, кого сегодня считают "российской элитой", предпочитают работать "вахтовым методом", уверен Юрий Пронько.

"В России они воруют, а за бугром - живут. Пропагандисты, артисты и другие юмористы чуть ли не ежечасно учат нас жизни с "голубых экранов", рассказывают про российскую "уникальную стабильность", принимают законы, отплясывают под фонограмму, а после летят в Лондон, Париж, Ниццу или Нью-Йорк. Вся успешность тех, кто уже свалил, и тех, кто пока ещё сидит на чемоданах, заключается в одном: урвать лакомый кусок и свалить из России. Гнилая "стабильность" гнилой "элиты". Не пора ли послать этих деятелей к праматери истории и ввести тотальный запрет на двойное гражданство, на владение иностранной недвижимостью и банковскими счетами? Лично я считаю так: либо служите России и её народу, либо валите отсюда - границы открыты", - резюмирует ведущий.