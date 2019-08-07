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"Вагон с трупами": Экс-депутат Рады сообщил о страшной находке в Донбассе - СМИ
07 августа 2019, 06:24 • 445 • В мире
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил в СМИ о страшной находке, сделанной на территории Донбасса. "Вагон с трупами украинских боевиков" будто бы обнаружили работники местной железной дороги.
О том, что на оккупированной ВСУ части Донбасса была сделана жуткая находка, пишет портал "Новороссия". Данные обнародовал бывший украинский парламентарий Алексей Журавко. В доказательство своих слов он предоставил запись разговора журналиста и работников железной дороги.
По словам Журавко, разговор был записан в посёлке Горное Попаснянского района. Бывший депутат Рады отметил, что таким образом наружу выходит страшная правда о событиях в Донбассе.
"Узнаём всё новые подробности об этой страшной зловещей войне, которую устроил кровавый режим Турчинова, Порошенко, Луценко, Матиоса и других майдановых мерзостей", - отметил он. Журавко поясняет: командование ВСУ пытается скрыть масштабные потери своих солдат в Донбассе. При этом, считает депутат, погибших часто записывают в дезертиры, а на самом деле грузят в такие вагоны и непонятно куда девают.
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