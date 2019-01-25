|
"Вагнер", "русские казаки"? Посол России в Каракасе назвал очередной уткой вброс о "личной гвардии" Мадуро
25 января 2019, 23:39 • 82 • Политика
На вброс Reuters о "личной гвардии" Мадуро в Венесуэле отреагировал посол России в Каракасе. "Вагнер", "русские казаки"? Все эти версии источников журналистов дипломат назвал очередной уткой.
Посол России в Каракасе Владимир Заемский опроверг информацию Reuters о "российских частных военных компаниях в Венесуэле". Заявление журналистов, тиражируемое со ссылкой на неназванные источники, Заемский назвал очередной уткой.
"Ни о каких российских частных военных компаниях в Венесуэле я понятия не имею. Это очередная утка", - полный комментарий на этот счёт.
Суть заявления Reuters была в следующем. 400 "русских казаков", а может быть и "вагнеровцев", стали личной охраной президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Примечательно, что вброс был допущен после того, как Россия официально заявила, что признаёт действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а не объявившего себя новым главой страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Ещё один интересный момент. С одной стороны, "наёмников" называют "личной гвардией" Мадуро. С другой - пишут, что действительно об их целях ничего неизвестно.
Кстати, ранее на пресс-конференции в Москве пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ясно дал понять, что законный президент Венесуэлы Николас Мадуро не просил у России ни денег, ни армии. Кроме того, Россия, в отличие от США, тут же признавших президента-самозванца, выступает против внешнего вмешательства в дела страны. В целом Москва придерживается мнения, что конфликт должен решаться дипломатическим путём.
Добавим, что в социальных сетях иронично оценили заявления Reuters. Даже представили свои "доказательства" - "первые кадры подготовки к отправке вагнеровских наёмников в Венесуэлу". Даже видео предоставили...
Подпишитесь на нас
Загрузка...
82
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 января 2019, 00:39
|
20 января 2019, 11:54
|
24 января 2019, 02:54
|
21 января 2019, 11:39
|
23 января 2019, 18:54
|
22 января 2019, 20:55
|
23 января 2019, 13:54