"Вагнер", "русские казаки"? Посол России в Каракасе назвал очередной уткой вброс о "личной гвардии" Мадуро

На вброс Reuters о "личной гвардии" Мадуро в Венесуэле отреагировал посол России в Каракасе. "Вагнер", "русские казаки"? Все эти версии источников журналистов дипломат назвал очередной уткой.

Посол России в Каракасе Владимир Заемский опроверг информацию Reuters о "российских частных военных компаниях в Венесуэле". Заявление журналистов, тиражируемое со ссылкой на неназванные источники, Заемский назвал очередной уткой.

"Ни о каких российских частных военных компаниях в Венесуэле я понятия не имею. Это очередная утка", - полный комментарий на этот счёт.

Суть заявления Reuters была в следующем. 400 "русских казаков", а может быть и "вагнеровцев", стали личной охраной президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Примечательно, что вброс был допущен после того, как Россия официально заявила, что признаёт действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а не объявившего себя новым главой страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Ещё один интересный момент. С одной стороны, "наёмников" называют "личной гвардией" Мадуро. С другой - пишут, что действительно об их целях ничего неизвестно.

"Число российских "контрактников" в Венесуэле может составлять около 400 человек", - единственная более-менее чёткая цитата, но и она не обходится без слова "может".

Кстати, ранее на пресс-конференции в Москве пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ясно дал понять, что законный президент Венесуэлы Николас Мадуро не просил у России ни денег, ни армии. Кроме того, Россия, в отличие от США, тут же признавших президента-самозванца, выступает против внешнего вмешательства в дела страны. В целом Москва придерживается мнения, что конфликт должен решаться дипломатическим путём.

Добавим, что в социальных сетях иронично оценили заявления Reuters. Даже представили свои "доказательства" - "первые кадры подготовки к отправке вагнеровских наёмников в Венесуэлу". Даже видео предоставили...