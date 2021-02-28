"Ва-а-а!": Испанцы, увидев учения русских, призвали военных проснуться

Испанцы впервые увидели мощь Российской армии и пришли в полный восторг. "Ва-а-а! Как красиво", - комментируют они работу российской артиллерии.

В субботу, 27 февраля, в России отмечается День Сил специальных операций. По этому случаю YouTube-канал ONTELEVISION показал испанцам, как действуют Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-Морской Флот РФ и записал на видео их реакцию.

Судя по ролику, мастерство и скорость российских военных сильно впечатлили испанцев. Особенно на них произвела впечатление работа артиллерии. Когда российские системы залпового огня открыли стрельбу по цели, испанцы не смогли сдержать эмоций.

Ва-а-а! Они падают, как красиво. Я не думал, что покажут их падение,

- комментирует один из испанцев единовременное попадание снарядов по цели.

Откуда их так много?

- удивлённо добавляет другой.

Ты видел, такого размера пушки?

- поражается третий.

После просмотра роликов испанцы поздравили российских военных с профессиональным праздником, пожелали им сил и поблагодарили за их работу по защите страны.

Дайте пару советов нашим (военным), может, они проснутся,

- добавляют они.