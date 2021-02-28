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"Ва-а-а!": Испанцы, увидев учения русских, призвали военных проснуться
28 февраля 2021, 05:30 • 106 • Политика
Испанцы впервые увидели мощь Российской армии и пришли в полный восторг. "Ва-а-а! Как красиво", - комментируют они работу российской артиллерии.
В субботу, 27 февраля, в России отмечается День Сил специальных операций. По этому случаю YouTube-канал ONTELEVISION показал испанцам, как действуют Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-Морской Флот РФ и записал на видео их реакцию.
Судя по ролику, мастерство и скорость российских военных сильно впечатлили испанцев. Особенно на них произвела впечатление работа артиллерии. Когда российские системы залпового огня открыли стрельбу по цели, испанцы не смогли сдержать эмоций.
- комментирует один из испанцев единовременное попадание снарядов по цели.
- удивлённо добавляет другой.
- поражается третий.
После просмотра роликов испанцы поздравили российских военных с профессиональным праздником, пожелали им сил и поблагодарили за их работу по защите страны.
- добавляют они.
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