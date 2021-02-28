Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Аксёнов выдал крымскую тайну семьи Зеленских: "Оккупантам" платит акти...
Россия приготовила сюрприз для НАТО: Теперь в Донбассе
"Будем бить": Кедми перевёл грозное предупреждение Путина Западу
"Преподнести подарочек России": Политолог раскрыл план Зеленского
Главная / Политика

"Ва-а-а!": Испанцы, увидев учения русских, призвали военных проснуться

28 февраля 2021, 05:30  •  106 • Политика
Испанцы впервые увидели мощь Российской армии и пришли в полный восторг. "Ва-а-а! Как красиво", - комментируют они работу российской артиллерии.
В субботу, 27 февраля, в России отмечается День Сил специальных операций. По этому случаю YouTube-канал ONTELEVISION показал испанцам, как действуют Сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-Морской Флот РФ и записал на видео их реакцию.
Судя по ролику, мастерство и скорость российских военных сильно впечатлили испанцев. Особенно на них произвела впечатление работа артиллерии. Когда российские системы залпового огня открыли стрельбу по цели, испанцы не смогли сдержать эмоций.
Ва-а-а! Они падают, как красиво. Я не думал, что покажут их падение,
- комментирует один из испанцев единовременное попадание снарядов по цели.
Откуда их так много?
- удивлённо добавляет другой.
Ты видел, такого размера пушки?
- поражается третий.
После просмотра роликов испанцы поздравили российских военных с профессиональным праздником, пожелали им сил и поблагодарили за их работу по защите страны.
Дайте пару советов нашим (военным), может, они проснутся,
- добавляют они.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
27 февраля 2021, 20:20
В Госдуме предложили "покончить" со средней зарплатой
27 февраля 2021, 22:10
Сцена скорби превратилась в фарс: "Жалко Яшина. Вроде взрослый мужик"
27 февраля 2021, 22:10
Поиски Навального продолжаются: Ещё одна исправительная колония открестилась от блогера
28 февраля 2021, 01:50
"Не утихают перестрелки, временами взрывы": Донбасс под массированным огнём ВСУ
28 февраля 2021, 00:00
На Западе нашли оправдание протестам в Армении: Русские разозлились из-за "Искандеров"
27 февраля 2021, 20:20
Пашинян вновь потребовал от президента отставки главы Генштаба
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 февраля 2021, 01:50
"Не утихают перестрелки, временами взрывы": Донбасс под массированным огнём...
28 февраля 2021, 00:00
На Западе нашли оправдание протестам в Армении: Русские разозлились из-за "Искан...
28 февраля 2021, 01:50
5 см «декоммунизации» - новый «удар» от Украины
27 февраля 2021, 23:55
«С технологиями серьёзные проблемы»: почему в США признали отставание от России в сфе...
28 февраля 2021, 03:40
Простая истина для Берлина - про Украину придётся забыть: "Ни денег, ни воли&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2021, 12:50
В России случилось "зверское убийство": Его увидели в посольстве США
23 февраля 2021, 13:30
Россия в шаге от "огромной геополитической победы". В успехе Москвы обвинили Байдена
21 февраля 2021, 13:50
Сергей Михеев ответил НАТО: "В гробу я видал все ваши заявления"
27 февраля 2021, 04:35
Аксёнов выдал крымскую тайну семьи Зеленских: "Оккупантам" платит активно"
24 февраля 2021, 14:15
Русские ответили завершившей финансирование "Северного потока - 2" немецкой компании: "Опоздали"
22 февраля 2021, 22:50
Ахметов объявил войну Путину
22 февраля 2021, 12:45
В прямом эфире прозвучала неожиданная правда о российском Крыме: "Агрессор" предпочёл дело
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.