Чем ближе выборы на Украине, тем больше кандидаты в президенты делают громких заявлений. Сейчас украинский президент Петр Порошенко заявил, что в Незалежной якобы нет политической "крыши".

"Коррупция есть. Речь идет о том, способны ли мы с ней эффективно бороться, есть ли у коррупции политическая "крыша", - заявил Порошенко. - Я хочу подчеркнуть, что не просто ее нет, а политическая воля президента всем говорит о том, что никто от наказания не уйдет".

И пообещал, что все украденные деньги будут возвращены в бюджет страны.

"В зубах принесут", - заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что США призвали Украину уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Передает "Интерфакс-Украина".