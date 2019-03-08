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08 марта 2019, 03:39 • 19 • Политика
Петр Порошенко заявил, что у коррупции на Украине нет политической "крыши". Он даже добавил, что украденные деньги вернут в бюджет Украины. Отметим, что смелые обещания он начал делать накануне выборов: "В зубах принесут".
Чем ближе выборы на Украине, тем больше кандидаты в президенты делают громких заявлений. Сейчас украинский президент Петр Порошенко заявил, что в Незалежной якобы нет политической "крыши".
"Коррупция есть. Речь идет о том, способны ли мы с ней эффективно бороться, есть ли у коррупции политическая "крыша", - заявил Порошенко. - Я хочу подчеркнуть, что не просто ее нет, а политическая воля президента всем говорит о том, что никто от наказания не уйдет".
И пообещал, что все украденные деньги будут возвращены в бюджет страны.
"В зубах принесут", - заявил Порошенко.
Ранее сообщалось, что США призвали Украину уволить главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Передает "Интерфакс-Украина".
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