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"В Женеву стянули танки": русские развеяли "страшные слухи" о саммите Путина и Байдена

16 июня 2021, 14:40  •  166 • Политика
Информации о встрече Владимира Путина и Джо Байдена так много, что впору заводить отдельную энциклопедию. В том числе, появились и "страшные слухи" об усиленных мерах безопасности. "В Женеву стянули танки", - писала одна из блогерш.
Неужели, действительно, покой русского и американского президентов охраняют военные на танках? Прямой вопрос ведущий Царьграда задали в нашем прямом эфире специальному корреспонденту "Комсомольской правды" Алексею Осипову. Он сейчас работает в Женеве и настаивает, что никаких танков в городе не видел:
Никаких танков не было. Да, есть колючая проволока. Да, есть металлические заграждения. Да, наверняка, сегодня там будут барражировать полицейские патрули. Но танков я точно не видел, - подчеркнул спецкор.
По всей видимости, блогерша, сообщившая о танках в Женеве, просто перепутала их с бронетранспортёрами. На это, в частности, указал заместитель редактора отдела международной политики "КП" Андрей Баранов, ставший в эфире "Первого русского" соведущим Елены Афониной.

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