|
"В Женеву стянули танки": русские развеяли "страшные слухи" о саммите Путина и Байдена
16 июня 2021, 14:40 • 166 • Политика
Информации о встрече Владимира Путина и Джо Байдена так много, что впору заводить отдельную энциклопедию. В том числе, появились и "страшные слухи" об усиленных мерах безопасности. "В Женеву стянули танки", - писала одна из блогерш.
Неужели, действительно, покой русского и американского президентов охраняют военные на танках? Прямой вопрос ведущий Царьграда задали в нашем прямом эфире специальному корреспонденту "Комсомольской правды" Алексею Осипову. Он сейчас работает в Женеве и настаивает, что никаких танков в городе не видел:
По всей видимости, блогерша, сообщившая о танках в Женеве, просто перепутала их с бронетранспортёрами. На это, в частности, указал заместитель редактора отдела международной политики "КП" Андрей Баранов, ставший в эфире "Первого русского" соведущим Елены Афониной.
Подпишитесь на нас
166
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 июня 2021, 13:45
|
09 июня 2021, 23:05
|
12 июня 2021, 13:25
|
13 июня 2021, 20:35
|
12 июня 2021, 00:35
|
10 июня 2021, 02:45
|
12 июня 2021, 11:35