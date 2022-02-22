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"В Зеленского играют": Украинский политолог объяснил свежее фиаско Зеленского
22 февраля 2022, 05:50 • 126 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский выступил по поводу признания Россией независимости республик Донбасса, и это было очередное фиаско. Украинский политолог Александр Лазарев объяснил, что происходит на самом деле. "В Зеленского играют", - произнёс он.
Видеообращение Зеленского длилось 5 минут 20 секунд. Главная мысль - Украина "ничего никому не отдаст".
После завершения речи в прямом эфире телеканала "НАШ", который в числе прочих транслировал обращение президента Украины, повисла пауза. Три человека в студии выглядели несколько растерянными. Ведущий прямо сказал, что так и не понял, как оценивать ситуацию.
Александр Лазарев заявил, что с Зеленским поработали и продолжают работать, а потому украинский лидер движется в том сценарии, который придумали для него партнёры. В словах политика не было никакой конкретики: ни предложений, ни решений, ни реакции.
"Он сказал, что всё будет хорошо, мы движемся таким-то мирным путём. Дескать, не волнуйтесь", - расшифровал послание Зеленского политолог.
Он добавил, что несколькими часами ранее выступал глава СНБО Алексей Данилов, но он и сам не понял, для чего вообще вышел к журналистам. Аналогичное впечатление и от Зеленского.
"Я более чем уверен, что их (Зеленского и Данилова. - Ред.) могут разыгрывать втёмную. Они могут быть просто не в курсе той стратегической канвы, в которой они находятся. Они находятся в траектории, но не являются участниками этого процесса. В них играют", - произнёс Лазарев.
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