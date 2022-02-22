Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не внезапно": Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли...
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
Россия получила первую "чёрную метку" от Украины: Баранец подсказал ид...
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
Главная / Политика

"В Зеленского играют": Украинский политолог объяснил свежее фиаско Зеленского

22 февраля 2022, 05:50  •  126 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский выступил по поводу признания Россией независимости республик Донбасса, и это было очередное фиаско. Украинский политолог Александр Лазарев объяснил, что происходит на самом деле. "В Зеленского играют", - произнёс он.
Видеообращение Зеленского длилось 5 минут 20 секунд. Главная мысль - Украина "ничего никому не отдаст".
После завершения речи в прямом эфире телеканала "НАШ", который в числе прочих транслировал обращение президента Украины, повисла пауза. Три человека в студии выглядели несколько растерянными. Ведущий прямо сказал, что так и не понял, как оценивать ситуацию.
Александр Лазарев заявил, что с Зеленским поработали и продолжают работать, а потому украинский лидер движется в том сценарии, который придумали для него партнёры. В словах политика не было никакой конкретики: ни предложений, ни решений, ни реакции.
"Он сказал, что всё будет хорошо, мы движемся таким-то мирным путём. Дескать, не волнуйтесь", - расшифровал послание Зеленского политолог.
Он добавил, что несколькими часами ранее выступал глава СНБО Алексей Данилов, но он и сам не понял, для чего вообще вышел к журналистам. Аналогичное впечатление и от Зеленского.
"Я более чем уверен, что их (Зеленского и Данилова. - Ред.) могут разыгрывать втёмную. Они могут быть просто не в курсе той стратегической канвы, в которой они находятся. Они находятся в траектории, но не являются участниками этого процесса. В них играют", - произнёс Лазарев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


126
Источник
Похожие новости
22 февраля 2022, 00:00
"Соглашения позволяют ввести войска": Аналитики о судьбоносных решениях Путина
22 февраля 2022, 02:20
Ответ Зеленского Путину начался с обмана. Баранец не сдержался
22 февраля 2022, 04:05
Путин принял решение. Украина имени Ленина будет ликвидирована
22 февраля 2022, 02:20
Байден ввёл санкции против республик Донбасса
22 февраля 2022, 04:05
"Никому ничего не отдадим": Зеленский ответил Путину про республики Донбасса
22 февраля 2022, 04:40
Признание — сила: что изменит поддержка Москвой независимости Донбасса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2022, 18:45
Россия уничтожила войска ВСУ. Кто подыгрывает Украине?
17 февраля 2022, 23:10
Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное
19 февраля 2022, 13:05
Киев поймали на новом военном преступлении
15 февраля 2022, 14:35
США "сливают" Киев и заманивают Россию на Украину. В чём подвох?
19 февраля 2022, 18:55
В России предложили план по освобождению Украины от "бандеровской диктатуры"
17 февраля 2022, 14:25
Украина: откуда не ждали
18 февраля 2022, 20:10
Донбассу готовят сценарий Цхинвала: Военкор указал на роковое совпадение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.