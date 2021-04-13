"В зале стоит полный базар": Тимошенко пристыдила депутатов Верховной рады

Юлия Тимошенко попыталась стать "голосом разума" в Верховной раде и пристыдила депутатов, которые не ходят на работу в парламент Украины.

Тимошенко в ходе заседания Верховной рады 13 апреля обратилась к украинцам, так как, по её словам, "обращаться к депутатам нет никакого смысла".

Я хочу передать вам настроения, которые главенствуют в зале Верховной рады. Двух третей депутатов нет. В зале стоит полный базар. Все собрались по группам и обсуждают свои бытовые дела. Это не Верховная рада. Все ключевые решения принимаются за пределами Рады, в администрации президента, а тут просто оформляются,

- заявила глава фракции "Батькивщина".

Как отмечают авторы Telegram-канала "КП в Украине", "Юлия Владимировна решила стать голосом разума на сегодняшнем заседании Рады".

Правда, на какой ответ рассчитывала Тимошенко, для нас загадка,

- добавили авторы.