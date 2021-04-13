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"В зале стоит полный базар": Тимошенко пристыдила депутатов Верховной рады

13 апреля 2021, 14:05  •  220 • Политика
Юлия Тимошенко попыталась стать "голосом разума" в Верховной раде и пристыдила депутатов, которые не ходят на работу в парламент Украины.
Тимошенко в ходе заседания Верховной рады 13 апреля обратилась к украинцам, так как, по её словам, "обращаться к депутатам нет никакого смысла".
Я хочу передать вам настроения, которые главенствуют в зале Верховной рады. Двух третей депутатов нет. В зале стоит полный базар. Все собрались по группам и обсуждают свои бытовые дела. Это не Верховная рада. Все ключевые решения принимаются за пределами Рады, в администрации президента, а тут просто оформляются,
- заявила глава фракции "Батькивщина".
Как отмечают авторы Telegram-канала "КП в Украине", "Юлия Владимировна решила стать голосом разума на сегодняшнем заседании Рады".
Правда, на какой ответ рассчитывала Тимошенко, для нас загадка,
- добавили авторы.

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