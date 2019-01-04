"В ЮАР это когда-то называли апартеидом": Украинский политолог предложил"люстрировать избирателей"

Украинский политолог Дмитро Суворов уверен, что закрытие избирательных участков для граждан Украины в России - совершенно правильное решение. Более того, он уверен, что их вообще надо лишать права голоса: "люстрация избирателей важна не меньше, чем люстрация власти", утверждает Суворов. "В ЮАР это когда-то называли апартеидом, не слышали?", - комментируют его заявление в Сети

Запрет гражданам Украины голосовать на выборах своего президента на избирательных участках в России стал предметом обсуждения в украинском политическом поле. В то время, как одни считают, что такой шаг говорит о том, что "в стране правят дебилы", другие активно поддерживают такое решение правительства.

К примеру, политолог Дмитро Суворов считает, что подобный запрет "вполне оправдан": судьбу Украины не должны решать люди, поддерживающие политику Кремля. Более того, уверен он, их "вообще надо лишать права голоса" "Люстрация избирателей не менее важна, чем люстрация власти", - утверждает Суворов.

"Очередное доказательство того, что Украина - свободное, демократическое государство, не делящее своих граждан на сорта, в котором фашизма нет",- прокомментировала слова политолога журналист Юлия Витязева.

Ее поддержали подписчики. "В ЮАР это называлось апартеид, не слышали? Просто в Европе все застенчивые и не могут правильно объяснить Киеву, как правильно называется дискриминация части населения", - заявил один из пользователей.

"Следующий шаг - лишать права голоса всех не этнических украинцев", - добавил другой.

"Гражданину Суворову наверное нужно прочитать устав ООН,где чётко по-белому сказаны права избирателей,вне зависимости их проживания.Например граждане России голосовали за В.В.Путина проживая от Австрии до Норвегии,везде были открыты центры голосования", прокомментировал третий.

Очередное доказательство того, что Украина - свободное, демократическое государство, не делящее своих граждан на сорта, в котором фашизма нет... pic.twitter.com/pU9h1MgHiy — Юлия Витязева (@Vityzeva) 3 января 2019 г.

Очередное доказательство того, что Украина - свободное, демократическое государство, не делящее своих граждан на сорта, в котором фашизма нет... pic.twitter.com/pU9h1MgHiy — Юлия Витязева (@Vityzeva) 3 января 2019 г.

Следующий шаг - лишат права голоса всех не этнических украинцев. — Илья Августов (@avgustov_i) 3 января 2019 г.