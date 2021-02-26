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"В XVIII веке уже были диванные эксперты": В Британии обнаружен "захватывающий" мужской справочник

26 февраля 2021, 06:35  •  71 • В мире
В британском графстве Стаффордшир обнаружен "захватывающий" мужской справочник. В нём даются советы, как отдыхать джентльменам. "В XVIII веке уже были диванные эксперты", - шутят люди.
Аукционный дом Hansons сообщил о находке - уникальной книге 1704 года. Она представляет собой сборник советов по отдыху на свежем воздухе.
Книга носит название "Опытный птицелов, или Отдых джентльмена". В сообщении немного раскрывается и содержание книги. Например, авторы считают, что заставить птиц петь осенью и зимой можно, если напоить их алкоголем.
Владелец аукционного дома Чарльз Хэнсон признался: книга дала ему "захватывающее представление о сельской жизни XVIII века". Он улыбался, когда её читал, хотя некоторые идеи современному человеку и кажутся возмутительными.
Вскоре "захватывающий" мужской справочник будет выставлен на аукцион, пишет РИА Новости.
В комментариях кое-кто не удержался от сарказма.
"В XVIII веке уже были диванные эксперты", - написал один из прочитавших новость.

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