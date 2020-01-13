"В выигрыше снова оказываются США": Украинский журналист нашёл общие черты в крушениях МН17 и Boeing 737 под Тегераном

По мнению журналиста, в обеих трагедиях можно увидеть немало "политико-фоновых идентичностей", а также "конечного выгодополучателя".

Прежде всего, пишет Лесев в своём материале для издания "Украина.Ру", и в том и в другом случае просматривается "украинский фактор": МН17 был сбит над территорией Украины, а РS 752 принадлежал "МАУ". Оба самолёта произведены в США, а это даёт возможность американской стороне получить доступ к расследованию инцидентов.

И ещё одно совпадение: ни в первом, ни во втором случае на борту не оказалось ни одного американца, пишет Лесев.

Однако, продолжает журналист, намного интереснее политический фон, который сопровождает катастрофы. МН17 был сбит в разгар противостояния в Донбассе. Действия ВСУ влекли за собой жертвы среди мирного населения. Были немалые потери и среди украинских силовиков. То есть "информационная картинка складывалась антиукраинская", отмечает Лесев.

"И вот появляется малайзийский "Боинг" Кто сбил и по какой причине - оставляем за скобками. Важно, кто выиграл. А в итоговом выигрыше остаётся американская сторона и её геополитические союзники", - уверен журналист.

Лесев напомнил о том, что через несколько дней после крушение МН17 Верховная рада обращается к мировому сообществу с требованием признать ополчение Донбасса "террористическими организациями", а силовую операцию в этом регионе пытаются представить как "борьбу с террористами" и поддерживающей их "страной-агрессором". То есть изобразить некий аналог "Хезболлы" с поддерживающим её Ираном. После этого АТО в Донбассе стали вести самым жестоким образом. Однако эту военную кампанию 2014 года Украина всё равно проиграла, а в итоге появились первые Минские соглашения.

По мнению Игоря Лесева, благодаря трагедии малайзийского МН17 "мировое общественное мнение качнулось в сторону Украины", а Россия получила порицание и жесткие санкции. В последующих расследованиях крушения МН17 неизменно в качестве виновника трагедии называли Москву, а главным выгодополучателем, "одержавшим геополитическую победу", оказались Соединённые Штаты.

В случае с крушением украинского "Боинга" под Тегераном "фоновая картинка" очень схожая, считает киевский журналист. Как известно, падению Boeing 737 предшествует убийство иранского генерала Сулеймани. Из-за этого Вашингтон в глазах мировой общественности стал выглядеть "неадекватной стороной".

"Картинка для американцев складывается откровенно паршивая. Они убивают высокопоставленного официального представителя иностранного государства. Убивают на территории третьей страны без её ведома. Обвиняют убитого в терроризме, хотя никакого суда над ним никто не проводил. Говоря нашим языком, это чистой воды беспредел, который напряг всех в мировой округе", - пишет Лесев.

Из-за этого в ближневосточном регионе у американцев начинаются различные проблемы. Одна из них - Ирак, который моментально потребовал от США уйти с территории страны, тем самым международная коалиция, возглавляемая Вашингтоном, начала терять свою легитимность.

Все дальнейшие события говорят о репутационных потерях, которые стали нести американцы, тем более что Иран за убийство своего генерала дал ответ, нанеся серьёзный удар по американским базам в Ираке.

"И вот тут появляется украинский "Боинг". И он перекрывает весь негативный фон для Штатов. Появляются системные вбросы о ракете. Так это или нет, сейчас даже вторично", - подмечает журналист.

Теперь мировая информационная повестка резко изменилась, все заговорили о "террористической агрессии иранцев", а убийство Сулеймани перестало казаться таким уж диким для европейцев: страна, которая сбивает гражданские самолёты, пусть даже и "по ошибке", не может считаться "адекватной".

То есть на глазах происходит "смещение информационного акцента", как и в случае с крушением МН17 в 2014 году над Донбассом. Теперь уже мир занят не обсуждением "адекватности Вашингтона" из-за убийства Сулеймани. Все обсуждают Иран как "страну-террориста". И снова в глобальном выигрыше от трагической ситуации оказываются Соединённые Штаты.