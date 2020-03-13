"В воздухе пахнет войной": Горбачёв обратился к мировым лидерам

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв осудил лидеров США и Великобритании за отказ приехать в Москву на празднование 75-летия Победы. Политик считает, что "в воздухе пахнет войной", поэтому призвал мировых лидеров одуматься.

По словам Горбачёва, всё чаще слышны голоса о приемлемости войны, приемлемости применения силы. Экс-президент СССР решительно осуждает такую постановку вопроса и выступает против военных действий - как инструмента политики.

Особенно велика ответственность великих держав. Очень жаль, что лидеры США и Великобритании отвергли предложение Владимира Путина приехать в Москву в связи с 75-летием Победы, - публикует слова Горбачёва "Новая газета".

Политик отмечает, что своим отказом западные лидеры упустили шанс обсудить вместе с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН нынешнюю тревожную обстановку, подтвердить тезис о недопустимости ядерной войны. В этой связи Горбачёв выступил с призывом одуматься, пока не стало слишком поздно.