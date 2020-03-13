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"В воздухе пахнет войной": Горбачёв обратился к мировым лидерам

13 марта 2020, 12:35  •  61 • Политика
Горбачёв обратился к мировым лидерам с призывом одуматься, пока не поздно. По мнению политика, "в воздухе пахнет войной".
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв осудил лидеров США и Великобритании за отказ приехать в Москву на празднование 75-летия Победы. Политик считает, что "в воздухе пахнет войной", поэтому призвал мировых лидеров одуматься.
По словам Горбачёва, всё чаще слышны голоса о приемлемости войны, приемлемости применения силы. Экс-президент СССР решительно осуждает такую постановку вопроса и выступает против военных действий - как инструмента политики.
Особенно велика ответственность великих держав. Очень жаль, что лидеры США и Великобритании отвергли предложение Владимира Путина приехать в Москву в связи с 75-летием Победы, - публикует слова Горбачёва "Новая газета".
Политик отмечает, что своим отказом западные лидеры упустили шанс обсудить вместе с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН нынешнюю тревожную обстановку, подтвердить тезис о недопустимости ядерной войны. В этой связи Горбачёв выступил с призывом одуматься, пока не стало слишком поздно.

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