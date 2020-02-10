|
"В военной лаборатории. В США": Китайский посол увидел угрозу в слухах о коронавирусе
10 февраля 2020, 16:09 • 78 • В мире
Посол Китая в США Цуй Тянькай в воскресенье назвал "сумасшедшими" спекуляции на тему того, что появление коронавируса связано с программой разработки биологического оружия. По его словам, сейчас активно распространяется информация, будто вирус был разработан в военной лаборатории или якобы на территории США.
Китайский посол в США Цуй Тянькай категорически опроверг домыслы о том, что вирус был разработан в военной лаборатории в качестве биологического оружия. По его словам, иначе как "сумасшедшими" эти спекуляции назвать нельзя.
Он указал, что слухи о том, что вирус якобы разработан на территории США, также не выдерживают критики.
"Как мы можем верить всем этим сумасшедшим высказываниям?" - возмутился дипломат и указал, что всё это обсуждение может стать поводом для паники.
Цуй Тянькай подчеркнул, что нагнетание паники по этому поводу может привести к расколу в обществе.
"Во-первых, это создаст панику. Кроме того, это приведёт к расовой дискриминации, ксенофобии, что может по-настоящему навредить нашим совместным усилиям по борьбе с вирусом", - сказал глава дипмиссии КНР в США в интервью телекомпании CBS.
4 февраля официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил об отсутствии свидетельств подтверждения версии о том, что вирус 2019-nCoV "мог иметь происхождение из лаборатории в Ухане, связанной с закрытой китайской программой биологического оружия". Ранее такое предположение выдвинула американская газета The Washington Times, напоминает ТАСС.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 февраля 2020, 01:09
|
05 февраля 2020, 18:54
|
09 февраля 2020, 19:24
|
08 февраля 2020, 02:24
|
05 февраля 2020, 06:09
|
08 февраля 2020, 12:09
|
08 февраля 2020, 03:54