Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной
Исследовательский институт США: Европа теряет доверие к НАТО
Легализация боевиков: Киеву понадобились ЧВК
Просто концерт!
Главная / В мире

"В военной лаборатории. В США": Китайский посол увидел угрозу в слухах о коронавирусе

10 февраля 2020, 16:09  •  78 • В мире
Посол Китая в США Цуй Тянькай в воскресенье назвал "сумасшедшими" спекуляции на тему того, что появление коронавируса связано с программой разработки биологического оружия. По его словам, сейчас активно распространяется информация, будто вирус был разработан в военной лаборатории или якобы на территории США.
Китайский посол в США Цуй Тянькай категорически опроверг домыслы о том, что вирус был разработан в военной лаборатории в качестве биологического оружия. По его словам, иначе как "сумасшедшими" эти спекуляции назвать нельзя.
Он указал, что слухи о том, что вирус якобы разработан на территории США, также не выдерживают критики.
"Как мы можем верить всем этим сумасшедшим высказываниям?" - возмутился дипломат и указал, что всё это обсуждение может стать поводом для паники.
Цуй Тянькай подчеркнул, что нагнетание паники по этому поводу может привести к расколу в обществе.
"Во-первых, это создаст панику. Кроме того, это приведёт к расовой дискриминации, ксенофобии, что может по-настоящему навредить нашим совместным усилиям по борьбе с вирусом", - сказал глава дипмиссии КНР в США в интервью телекомпании CBS.
4 февраля официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил об отсутствии свидетельств подтверждения версии о том, что вирус 2019-nCoV "мог иметь происхождение из лаборатории в Ухане, связанной с закрытой китайской программой биологического оружия". Ранее такое предположение выдвинула американская газета The Washington Times, напоминает ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
10 февраля 2020, 16:09
Минск пошёл на уступки: Белоруссия планирует покупать у России нефть по мировым ценам
10 февраля 2020, 09:24
«Крах системы»: в Польше не исключили последствий для НАТО в случае развала СНВ-III
10 февраля 2020, 06:24
Убедит сына сдаться? В Таиланде привезли мать стрелка к торговому центру
10 февраля 2020, 02:54
«Предлоги для изменения договора»: в чём причины разногласий России и Норвегии по вопросу Шпицбергена
10 февраля 2020, 15:54
«В больнице подтвердили гибель двух детей»: что известно о россиянах, пострадавших в Таиланде при столкновении катеров
09 февраля 2020, 23:54
"Устал стрелять, болит палец": Тайский солдат устроил бойню в ТЦ и взял заложников - СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 февраля 2020, 09:24
«Крах системы»: в Польше не исключили последствий для НАТО в случае развала СНВ-III
10 февраля 2020, 09:39
Нужна ли Украина России: размышления о внутриукраинском расслоении
10 февраля 2020, 12:39
«Я здоровый человек»: как живёт Раса Прасцевичюте, которой первой в СССР провели репл...
10 февраля 2020, 03:09
Две катастрофы изменили ситуацию: Китайские авиакомпании расторгают контракты с росси...
10 февраля 2020, 09:39
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 февраля 2020, 01:09
"Он правда в своём уме?": Политэксперт оценил визит Зеленского в Италию
05 февраля 2020, 18:54
«В колонии был склонен к уединению»: RT выяснил, что убитый уфимцем педофил имел несколько судимостей
09 февраля 2020, 19:24
Россия обогнала США, Китай, СССР и выиграла спор с Украиной
08 февраля 2020, 02:24
"Вы опять не поняли? Тогда к психиатру": Мишустин "дал сигнал всем" - Соловьёв
05 февраля 2020, 06:09
Дайджест СМИ: Как Эрдоган предал Путина, почему Россия встала на защиту Крыма
08 февраля 2020, 12:09
Американцы собрались беспощадно бомбить русских в Идлибе
08 февраля 2020, 03:54
«Да, я слушаю... С кем вы говорите? С Путиным»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.