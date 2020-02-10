"В военной лаборатории. В США": Китайский посол увидел угрозу в слухах о коронавирусе

Китайский посол в США Цуй Тянькай категорически опроверг домыслы о том, что вирус был разработан в военной лаборатории в качестве биологического оружия. По его словам, иначе как "сумасшедшими" эти спекуляции назвать нельзя.

Он указал, что слухи о том, что вирус якобы разработан на территории США, также не выдерживают критики.

"Как мы можем верить всем этим сумасшедшим высказываниям?" - возмутился дипломат и указал, что всё это обсуждение может стать поводом для паники.

Цуй Тянькай подчеркнул, что нагнетание паники по этому поводу может привести к расколу в обществе.

"Во-первых, это создаст панику. Кроме того, это приведёт к расовой дискриминации, ксенофобии, что может по-настоящему навредить нашим совместным усилиям по борьбе с вирусом", - сказал глава дипмиссии КНР в США в интервью телекомпании CBS.

4 февраля официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил об отсутствии свидетельств подтверждения версии о том, что вирус 2019-nCoV "мог иметь происхождение из лаборатории в Ухане, связанной с закрытой китайской программой биологического оружия". Ранее такое предположение выдвинула американская газета The Washington Times, напоминает ТАСС.