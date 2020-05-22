"В Вашингтоне хорошо подумали?": Пушков тонко поддел США за "ковбойскую дипломатию" с Китаем

Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале тонко поддел США за требования, которые они выдвинули к Китаю за пандемию коронавируса. По словам Пушкова, это необдуманный поступок, который находится "за пределами здравого смысла".

"Невозможно представить, чтобы Пекин согласился даже на сумму в 10 раз меньшую. В Вашингтоне хорошо подумали, озвучивая это требование? Судя по всему, нет. Очередной пример "ковбойской дипломатии", - написал Алексей Пушков.

Напомним, суть претензий к Китаю на триллионы долларов сводится к тому, что тот скрывал пришествие коронавируса от Запада и не дал ему поэтому как следует подготовиться к нависшей над миром угрозе и теперь должен, покаявшись, в денежной форме возместить огромный экономический ущерб и гибель десятков тысяч людей. Этого требуют не только в США, в суды которых уже поданы соответствующие иски, но и в Британии, власти которой - в стремлении прикрыть собственные преступную экономию на медицине и изначально несерьёзное отношение к этой угрозе - ангажировали для обработки общественного мнения в первую очередь бульварную прессу.

В США уже перешли от слов к делу. Там поданы минимум два коллективных иска против Китая за подавление информации о коронавирусе на ранней стадии эпидемии, за что Пекин должен расплатиться миллиардами долларов в качестве компенсации ущерба. Понятно, что это только начало, и вскоре суды - американские, европейские, международные - будут завалены подобными исками.