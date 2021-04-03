"В Тюмени стою, жду электричку, а тут… ": Неожиданная ситуация на ж/д путях вызвала улыбку военкора

Неожиданная ситуация на ж/д путях вызвала улыбку военного корреспондента "Комсомольской правды" Александра Коца. В своём блоге он поделился видео, которое прислал ему подписчик со словами: "В Тюмени стою, жду электричку, а тут… "

В своём Telegram-канале Александр Коц поделился видео из Тюмени.

"В Тюмени стою, жду электричку. А тут - эшелоны на Запад", - подписал он видео словами своего подписчика и добавил "улыбку".

На кадрах действительно видно, как по ж/д путям передвигаются эшелоны с военной техникой. На фоне активизировавшихся угроз со стороны Киева такая картина на самом деле не могла не вызвать улыбку.

Коллега Коца Юрий Котенок поддержал настрой военкора и репостнул видео себе с подписью: "Едут-едут эшелоны по Тюменской стороне. Антибандерин везут".

Напомним, накануне представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил о том, что Украина и НАТО отработают войну с Россией за Крым на учениях Defender Europe 2021. По его словам, никто этого не скрывает, всё есть в открытых источниках. Отметим, что это одна из немногих угроз, которые становятся всё чаще слышны со стороны Украины.

Однако, по словам подавляющего большинства военных экспертов, Украина, конечно, однозначно проигрывает на фоне военного потенциала России.