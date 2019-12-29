"В тылу врага": Глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров стал доступен в мессенджере Telegram, который его ведомство пытается заблокировать с апреля 2018 года. Скриншот с подтверждением опубликовала в Twitter главред RT Маргарита Симоньян.

На снимке видна иконка профиля "Жаров Роскомнадзор" и статус "Жаров Роскомнадзор теперь в Telegram". Скриншот сделан, судя по метке, в 12:21. С какой целью глава ведомства создал учётную запись в мессенджере, который пытается заблокировать, - неизвестно.

"Итоги года", - подписала скриншот Маргарита Симоньян. "Не можешь победить, возглавь. Не можешь возглавить, стань клиентом", - шутит в комментариях @AlmonerTw. "В тылу врага", - добавляет @vanderboyo.

Напомним, что решение о блокировке Telegram было принято из-за отказа мессенджера исполнять требование российского антитеррористического законодательства. В частности, речь идёт об отказе передать ФСБ ключи шифрования.

Фото: скриншот Twitter/@M_Simonyan