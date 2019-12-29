Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
История обмена удерживаемыми лицами после начала конфликта в Донбассе
Пушков объяснил возмущение Польши из-за слов Путина о после
Кавказская боевая кухня. Рецепты к Новому году
Денисова назвала предварительное число передаваемых Киеву пленных
Главная / Политика

"В тылу врага": Глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram

29 декабря 2019, 17:39  •  51 • Политика
Руководитель Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram. Фотодоказательство опубликовала в соцсетях главный редактор RT Маргарита Симоньян. "В тылу врага", - комментируют в соцсетях.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров стал доступен в мессенджере Telegram, который его ведомство пытается заблокировать с апреля 2018 года. Скриншот с подтверждением опубликовала в Twitter главред RT Маргарита Симоньян.
На снимке видна иконка профиля "Жаров Роскомнадзор" и статус "Жаров Роскомнадзор теперь в Telegram". Скриншот сделан, судя по метке, в 12:21. С какой целью глава ведомства создал учётную запись в мессенджере, который пытается заблокировать, - неизвестно.
"Итоги года", - подписала скриншот Маргарита Симоньян.
"Не можешь победить, возглавь. Не можешь возглавить, стань клиентом", - шутит в комментариях @AlmonerTw.
"В тылу врага", - добавляет @vanderboyo.
Напомним, что решение о блокировке Telegram было принято из-за отказа мессенджера исполнять требование российского антитеррористического законодательства. В частности, речь идёт об отказе передать ФСБ ключи шифрования.
Фото: скриншот Twitter/@M_Simonyan

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
28 декабря 2019, 22:09
"Готовится почва для атаки на Русскую Церковь": В Черногории обострилась ситуация из-за нового закона
29 декабря 2019, 01:24
Быстрее "гиперзвука": Российские ракеты "Кинжал" и "Циркон" начнут летать ещё быстрее, обещает Минобороны
29 декабря 2019, 17:39
Путин вернул курилки в аэропорты, но с условиями
29 декабря 2019, 11:09
В МИД России появится департамент по информационной безопасности
29 декабря 2019, 11:09
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
28 декабря 2019, 22:09
"Грязное пятно": Сенатор объяснил жёсткие слова Путина о польском после-антисемите
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 декабря 2019, 07:54
Договаривались три дня: Россия и Украина подписали мировое соглашение по газу
29 декабря 2019, 04:39
"Деградация налицо": Почему сбылись самые мрачные прогнозы об отношениях СШ...
29 декабря 2019, 10:54
Джабаров оценил заявление «Нафтогаза» о соглашениях с Россией
29 декабря 2019, 01:24
"Мы выполняем обязательства": В РАН озвучили свой прогноз по запуску "...
29 декабря 2019, 04:39
"Не оставили надежд": Пушков оценил санкции США по "Северному потоку -...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 декабря 2019, 07:39
"Атаковали с наступлением темноты": Боевики напали на авиабазу России в Сирии
22 декабря 2019, 19:54
"Встретил либшизоида и сразу вали его вопросом": Познеру придумали универсальную формулу покаяния
26 декабря 2019, 11:39
"Святое не троньте": декабристы как путаники, воры и нелюди
25 декабря 2019, 03:09
Трясутся? Соведущая Соловьёва заявила о самом страшном для нацистов оружии России
23 декабря 2019, 08:54
Угрозы и пафос: NBC рассказал, как ВМС США готовы "наказать" Россию за "плохое поведение"
27 декабря 2019, 16:39
Украина получила отказ от Германии в предоставлении военной помощи
27 декабря 2019, 07:09
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.