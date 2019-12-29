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"В тылу врага": Глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram
29 декабря 2019, 17:39 • 51 • Политика
Руководитель Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram. Фотодоказательство опубликовала в соцсетях главный редактор RT Маргарита Симоньян. "В тылу врага", - комментируют в соцсетях.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров стал доступен в мессенджере Telegram, который его ведомство пытается заблокировать с апреля 2018 года. Скриншот с подтверждением опубликовала в Twitter главред RT Маргарита Симоньян.
На снимке видна иконка профиля "Жаров Роскомнадзор" и статус "Жаров Роскомнадзор теперь в Telegram". Скриншот сделан, судя по метке, в 12:21. С какой целью глава ведомства создал учётную запись в мессенджере, который пытается заблокировать, - неизвестно.
Напомним, что решение о блокировке Telegram было принято из-за отказа мессенджера исполнять требование российского антитеррористического законодательства. В частности, речь идёт об отказе передать ФСБ ключи шифрования.
Фото: скриншот Twitter/@M_Simonyan
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