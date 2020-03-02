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"В тяжёлом состоянии, введён в кому": Источники сообщили о госпитализации кандидата в президенты Абхазии
02 марта 2020, 22:35 • 43 • Политика
Кандидата в президенты Абхазии госпитализировали в Сочи. Источники утверждают, что он находится в "тяжёлом состоянии" и был введён в медикаментозную кому для транспортировки в Краснодар.
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания госпитализирован в городе Сочи. Информацию подтвердили представитель кандидата и представитель Министерства здравоохранения Краснодарского края.
Никакой другой официальной информации о случившемся пока нет. Однако источники в медицинских кругах сообщают, что политик находится тяжёлом состоянии. Врачи ввели его в медикаментозную кому, чтобы облегчить транспортировку в клинику, расположенную в Краснодаре, приводит информацию источника "Интерфакс".
Напомним, выборы президента Абхазии должны состояться уже 22 марта этого года. В январе ЦИК отменила результаты прошедших летом 2019 года выборов главы государства из-за давления оппозиции, требовавшей его отставки.
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