"В тяжёлом состоянии, введён в кому": Источники сообщили о госпитализации кандидата в президенты Абхазии

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания госпитализирован в городе Сочи. Информацию подтвердили представитель кандидата и представитель Министерства здравоохранения Краснодарского края.

"Да, подтверждаем, Бжания был госпитализирован в одну из больниц Сочи", - цитирует чиновника "РИА Новости".

Никакой другой официальной информации о случившемся пока нет. Однако источники в медицинских кругах сообщают, что политик находится тяжёлом состоянии. Врачи ввели его в медикаментозную кому, чтобы облегчить транспортировку в клинику, расположенную в Краснодаре, приводит информацию источника "Интерфакс".

Напомним, выборы президента Абхазии должны состояться уже 22 марта этого года. В январе ЦИК отменила результаты прошедших летом 2019 года выборов главы государства из-за давления оппозиции, требовавшей его отставки.